Los restos de poda provocan un incendio en este pueblo de Tierra del Pan
No ha habido que lamentar ningún daño personal
E. V.
Los restos de poda han sido los responsables del incendio originado en la localidad de Arquillinos. Hasta la zona se desplazados efectivos del parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Bomberos, con base en el base en la capital zamorana.
La actuación tuvo lugar a las 13:50 horas en las proximidades de una instalación deportiva al aire libre, quedando el incendio completamente extinguido. Afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún daño personal.
