El Procurador del Común pide más bomberos en el noroeste de Zamora

El Procurador del Común valora positivamente los avances logrados por la Diputación con el Consorcio Provincial de Bomberos, especialmente la profesionalización de los parques y la inversión sostenida "en los últimos años" en equipamiento, vehículos y formación. En su resolución, destaca el "esfuerzo por estructurar un sistema eficaz en una provincia con gran dispersión territorial y baja densidad poblacional", si bien añade que "aún existen áreas con dificultades de cobertura".

Tomás Quintana apunta al cuadrante noroeste –que incluye Lubián, Hermisende, Pías y Porto– donde "los tiempos de respuesta pueden verse afectados por la distancia y la orografía". Por ello, recomienda que se mantenga y refuerce la cobertura "optimizando los medios materiales y/o de coordinación interadministrativa necesarios para garantizar unos tiempos de respuesta ante emergencias adecuados y homogéneos en todo el territorio provincial".

Como posibles soluciones, considera conveniente "reforzar los medios móviles" o bien "apostar por algún "acuerdo de cooperación con servicios de provincias limítrofes" que aseguren una cobertura más equilibrada en el conjunto de la provincia. Cabe recordar que el pasado mes de septiembre la institución provincial anunció el proyecto de un nuevo parque en Requejo por 8 millones de euros para dar servicio a los municipios más alejados de la base de Rionegro del Puente.

En el mismo sentido, el Procurador del Común reconoce la "progresiva incorporación de los efectivos operativos al régimen funcionarial", lo que "no solo representa una mejora organizativa, sino una exigencia legal derivada del carácter público esencial del servicio". En este sentido, aconseja "continuar la profesionalización del servicio, culminando la integración del parque de San Vitero en la estructura del Consorcio y reduciendo la dependencia del personal voluntario", lo que permitiría garantizar una prestación "homogénea, eficaz y segura" del servicio.

En estos momentos, el Consorcio Provincial se compone de personal funcionario en los parques de Bermillo de Sayago y Rionegro del Puente, junto con los parques de Benavente y Zamora capital que aseguran "una cobertura estable en los principales ejes de comunicación y en las áreas con mayor concentración de población", según la información remitida por la institución provincial.

En el caso de los parques de Toro y Benavente, el servicio directo se presta mediante convenios con los respectivos ayuntamientos por parte de bomberos voluntarios bajo supervisión provincial (en el caso de Toro) y personal funcionario y laboral (Benavente).