Pastos como cortafuegos en la Sierra de la Culebra: cuatro municipios transformarán en sus montes públicos áreas arbustivas en pastables

La Sierra de la Culebra incrementará sus zonas pastables para promover su uso ganadero y su papel como cortafuegos naturales. Se trata de uno de los objetivos enmarcados en las actuaciones urgentes previstas en cuatro Montes de Utilidad Pública del noroeste de la provincia de Zamora. El proyecto, ya adjudicado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, busca contener el riesgo de futuros incendios forestales eliminando el exceso de carga arbustiva y mejorando la accesibilidad a las zonas más problemáticas.

En concreto, los trabajos se concentrarán en los términos municipales de Tábara, Ferreras de Abajo y Riofrío de Aliste –todos ellos incluidos dentro de la Sierra de la Culebra–. Se trata de los montes denominados La Ribera, Lamederos y Valdecorderos y Sierra de Abajo –estos tres últimos afectados por los grandes incendios de 2022– así como el MUP homónimo Sierra de la Culebra. Asimismo, el proyecto incluye una cuarta actuación en el consorcio Monte de Nuez, perteneciente al fronterizo término de Trabazos. El estudio incide en que los últimos fuegos "han agravado su vulnerabilidad y acelerado la necesidad de intervención".

El proyecto, por un importe final de 171.700 euros (impuestos aparte) financiados por los fondos Next Generation-EU, se enfoca precisamente en la "importante acumulación de biomasa" que se concentra en arbustos y plantas leñosas de hasta 7 metros, lo que supone un evidente riesgo de propagación en caso de fuego. Además, la memoria incide en que estas masas forestales favorecen "la competencia por recursos hídricos y lumínicos", así como "compromete el correcto desarrollo de los pies arbóreos".

Dichas masas forestales están constituidas, fundamentalmente, por repoblaciones de la especie autóctona Pinus Pinaster (pino resinero), así como formaciones naturales de frondosas de Quercus pyrenaica ubicadas en terrenos de topografía ondulada y pendientes de hasta el 30% con una importante carga de matorral (jara y brezo) que dificulta su accesibilidad.

Mapa de las cuatro zonas de actuación en los Montes de Utilidad Pública de Trabazos, Tábara, Ferreras y Riofrío. | SECCIÓN TERRITORIAL DE GESTIÓN FORESTAL / Sección Territorial de Gestión Forestal

Principales actuaciones

El objetivo pasa por eliminar el combustible vegetal presente en el sotobosque a través de desbroces selectivos y mejora de discontinuidades verticales, así como del estado sanitario mediante podas y clareos que fomenten la biodiversidad estructural del monte. Con estos trabajos también se favorecerá el desarrollo de pastizales promoviendo su uso ganadero y su papel como cortafuegos naturales, impulsando la gestión forestal activa y multifuncional y dinamizando el empleo y la economía rural.

El exceso de vegetación se presenta como un problema en el caso de La Ribera de Tábara –donde las zonas pastables presentan una considerable degradación por la invasión de matorral espinoso (aulagas, zarzas y agavanzas) y la excesiva densidad en una pequeña área de robledal– o en Trabazos con arbustos limitando el crecimiento de la masa principal. También en Ferreras de Abajo donde la fuerte carga de matorral convive con numerosos pies muertos o moribundos procedentes de los rebollos parcialmente calcinados en los fuegos de hace tres años.

Los trabajos se han adjudicado a la empresa zamorana Senfor Medio Ambiente S. L. tras realizar la oferta más ventajosa sobre las otras 16 ofertas presentadas en tiempo y forma, casi 98.000 euros menos. El importe base de licitación ascendía a los 269.984,71 euros sin impuestos y el periodo de ejecución será de seis meses tras la formalización del contrato.