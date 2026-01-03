Nuevo susto en la A-52: un turismo arde durante la noche en un incidente que no deja heridos

Inicio convulso para este sábado en las carreteras zamoranas, que vivieron un nuevo incidente de magnitud en torno a la pasada medianoche. En esta ocasión, el suceso ha tenido nuevamente como protagonista la A-52, una de las vías más conflictivas de la provincia, donde un vehículo echó a arder por causas que aún se desconocen. Según han informado fuentes de la Diputación de Zamora, el incendio se produjo en torno a a las 23:35 horas, cuando varios usuarios de esta vía informaron del problema que estaba teniendo lugar en el kilómetro 66 de la citada carretera, en el límite entre los términos municipales de Asturianos y Cernadilla

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se notificó el accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Parque de Bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se pudo confirmar que ninguno de los ocupantes de este vehículo -una pareja y un menor de muy corta edad- habían resultado heridos, por lo que todos los esfuerzos se centraron en sofocar las llamas. Una vez completadas estas labores, los bomberos procedieron a realizar una limpieza del lugar de la A-52 donde se produjo este incendio para garantizar la seguridad al resto de usuarios de la vía.