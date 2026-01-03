Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanabria-La Carballeda

Nuevo susto en la A-52: un turismo arde durante la noche en un incidente que no deja heridos

Los servicios de extinción se desplazaron hasta el lugar alrededor de la pasada medianoche

Los bomberos de la Diputación sofocan el incendio en la autovía A-52

Los bomberos de la Diputación sofocan el incendio en la autovía A-52 / Cedida

Eriz Fraile

Inicio convulso para este sábado en las carreteras zamoranas, que vivieron un nuevo incidente de magnitud en torno a la pasada medianoche. En esta ocasión, el suceso ha tenido nuevamente como protagonista la A-52, una de las vías más conflictivas de la provincia, donde un vehículo echó a arder por causas que aún se desconocen. Según han informado fuentes de la Diputación de Zamora, el incendio se produjo en torno a a las 23:35 horas, cuando varios usuarios de esta vía informaron del problema que estaba teniendo lugar en el kilómetro 66 de la citada carretera, en el límite entre los términos municipales de Asturianos y Cernadilla

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se notificó el accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Parque de Bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se pudo confirmar que ninguno de los ocupantes de este vehículo -una pareja y un menor de muy corta edad- habían resultado heridos, por lo que todos los esfuerzos se centraron en sofocar las llamas. Una vez completadas estas labores, los bomberos procedieron a realizar una limpieza del lugar de la A-52 donde se produjo este incendio para garantizar la seguridad al resto de usuarios de la vía.

