Sanabria-La Carballeda
Nuevo susto en la A-52: un turismo arde durante la noche en un incidente que no deja heridos
Los servicios de extinción se desplazaron hasta el lugar alrededor de la pasada medianoche
Inicio convulso para este sábado en las carreteras zamoranas, que vivieron un nuevo incidente de magnitud en torno a la pasada medianoche. En esta ocasión, el suceso ha tenido nuevamente como protagonista la A-52, una de las vías más conflictivas de la provincia, donde un vehículo echó a arder por causas que aún se desconocen. Según han informado fuentes de la Diputación de Zamora, el incendio se produjo en torno a a las 23:35 horas, cuando varios usuarios de esta vía informaron del problema que estaba teniendo lugar en el kilómetro 66 de la citada carretera, en el límite entre los términos municipales de Asturianos y Cernadilla
Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se notificó el accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Parque de Bomberos de Rionegro del Puente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se pudo confirmar que ninguno de los ocupantes de este vehículo -una pareja y un menor de muy corta edad- habían resultado heridos, por lo que todos los esfuerzos se centraron en sofocar las llamas. Una vez completadas estas labores, los bomberos procedieron a realizar una limpieza del lugar de la A-52 donde se produjo este incendio para garantizar la seguridad al resto de usuarios de la vía.
- Un pueblo de Zamora reconvertirá la casa parroquial en un albergue de peregrinos
- Cierra uno de los últimos alojamientos de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila: 'Costará llenar este vacío
- Nuevos alcaldes: 'Baile' de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora
- Segundo procedimiento de caducidad de una concesión hidroeléctrica en Zamora, ahora el Salto de Castro
- Un padre y un hijo de 60 y 35 años, heridos tras volcar su vehículo en Mahíde
- Seis millones de euros para la Senda del Lobo en el oeste de Zamora
- Un ciervo provoca un nuevo accidente en uno de los puntos críticos del entorno rural de Zamora
- Dos heridos en un accidente en Villardeciervos