Un municipio de Zamora reconvertirá un edificio de su colegio en viviendas de alquiler social

El Ayuntamiento de Villalpando y la Dirección Provincial de Educación han cerrado un acuerdo para la desafectación parcial del edificio de dirección del Centro de Educación Infantil y Primaria "La Inmaculada", que será reutilizado para viviendas municipales de alquiler social con el objetivo de atender la creciente demanda.

Este acuerdo permitirá al Ayuntamiento ampliar la oferta de vivienda en Villalpando que, al igual que otros municipios de la provincia, ha puesto en marcha diversas medidas para intentar ofrecer soluciones de alojamiento ante la mayor demanda en un mercado inmobiliario tensionado.

El alcalde, Emiliano de la Puente, explicó que el acuerdo con la Dirección Provincial de Educación se basa en la desafectación del edificio de dirección del centro educativo que, una vez cumplimentados los trámites, el Ayuntamiento podrá destinarlo a viviendas de alquiler social.

Una memoria justificativa acreditó que el edificio ha dejado de ser necesario para la prestación del servicio educativo y que las funciones de dirección y administración pueden desarrollarse en otros espacios del propio centro, por lo que será reutilizado para viviendas.

En concreto, como explicó De la Puente, en la planta superior del edificio está previsto adecuar dos apartamentos, mientras que en la planta inferior será rehabilitada la antigua vivienda que ocupaba el conserje del centro educativo.

La Junta ya ha encargado el proyecto de renovación para convertir las estancias que ocupaba el conserje en un apartamento con dos habitaciones, mientras que para llevar a cabo las actuaciones previstas en la planta superior el Ayuntamiento tratará de recabar ayudas de diferentes instituciones.

La desafectación se circunscribe al antiguo edificio de dirección del CEIP "La Inmaculada", con excepción de la sala de calderas, que permanecerá afecta al servicio educativo.

Una vez ratificado el acuerdo, el edificio de dirección pasará a quedar afecto al servicio público de vivienda municipal de alquiler social, manteniendo su naturaleza de bien de dominio público por su vinculación a un fin de interés general.

Por otra parte, el alcalde recordó que el edificio de dirección del colegio de Villalpando ha sido utilizado hasta el presente curso escolar, pero una vez desafectado el Ayuntamiento podrá ejecutar el proyecto de reconversión en viviendas.

El colegio de Villalpando celebró el 25 aniversario de su inauguración en el año 2023 y, como recordó el alcalde, llegó a contar hasta con 400 alumnos.

La despoblación del medio rural ha propiciado que en los últimos tres cursos el número de estudiantes se haya rebajado hasta poco más de un centenar (102 en 2023, 106 en 2024 y 114 en 2025) lo que ha provocado que varias estancias no se utilicen en la actualidad.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Villalpando planteó la desafectación del edificio de dirección para su reconversión en viviendas municipales de alquiler social.