La carta de Sayago a los Reyes Magos: más médicos con sueldos y contratos dignos

Sin descanso, los sayagueses reciben el Nuevo Año con las mismas peticiones con las que despidieron el 2025 en materia sanitaria. En una carta dirigida a Sus Majestades de Oriente, los allí presentes han deseado el refuerzo de la sanidad pública y en concreto del centro de salud ubicado en Bermillo de Sayago.

"A ver si con ellos, que casi hacen milagros, tenemos más suerte que con los políticos de la Junta de Castilla y León de Valladolid, que parece que después de 5 años y medio no se han enterado". De esta manera, han reivindicado la necesidad de que todos los facultativos que ejerzan en la provincia cuenten con la titulación de Médico Interno residente (MIR) en complemento con unos sueldos y contratos dignos "para que no se vayan cuando ya los vayamos conociendo", añaden.

De la misma forma, reivindican que el centro de salud de Bermillo ofrezca "condiciones dignas" tanto para los profesionales como para los propios usuarios. Ante la saturación de trabajo, exigen refuerzos en la plantilla que permita que "cuando alguno se va de vacaciones o se pone enfermo, haya alguien para sustituirlo".

En esta línea, reivindican una sanidad pública y no privatizada "que es donde a todos nos atienden" y el debido respeto de los pacientes hacia los profesionales "como a nosotros nos gusta ser tratados".

Un último deseo en la primera concentración del año, pero la número 203 desde que la pandemia impuso nuevas restricciones: "Que nuestra agua, aire y paisaje no sean contaminados por el lucro de unos pocos. Ya llevamos soportando más de 60 años las torres de alta tensión, sin que a nosotros nos beneficien", recuerdan.

"Nosotros los sayagueses viejitos que hemos vivido aquí muchos años, queremos dejar a nuestros descendientes una tierra no contaminada, y que los que sigan la cuiden como nosotros lo hemos intentado"; concluyen.