Alcañices cierra con superávit las cuentas anuales por primera vez en lo que va de siglo

El Ayuntamiento de Alcañices (Vivinera, Alcorcillo y Santa Ana) contará en 2026 con un presupuesto general que ascenderá a 1.166.478 euros de ingresos y 1.111.060 euros de gastos, con lo cual se prevé ya de antemano cerrar el próximo ejercicio con un superávit de 55.418 euros.

Así lo aprobó en el transcurso del último pleno del año la corporación municipal a propuesta del alcalde David Carrión Gallardo por unanimidad de los ediles Jesús Lorenzo Más, Manuel Fagúndez Gago, María Fernanda Fernández Castaño, José Miguel Caballero Blanco, Iván Manías Delgado y Marina Álvarez Gago del PP y Sergio Martín Martín y Sebastián Martínez Gago del PSOE.

El consistorio más importante de la comarca cerró las cuentas anuales por primera vez en el siglo XXI con números verdes, más concretamente con un superávit de 25.000 euros, cuando, según fuentes municipales, "se inició la legislatura con una deuda de 420.000 euros". De esta manera se deja en positivo la cuenta de crédito que se arrastraba con Banastero y se saldó con el Estado el anticipo a proveedores. Baja así el pago medio a proveedores de 347 días a sólo 27 en la actualidad.

En ingresos la mayor partida, 267.60 euros procederá de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas, seguidas del ABA con 149.000 y del IBI y el IAE con 144.000. Los vehículos de tracción mecánica generarán 58.600 euros de ingresos.

En gastos las obras se llevarán 360.000 euros dirigidas a adecuar y actualizar las infraestructuras básicas y los servicios públicos como apuesta vital para seguir mejorando la calidad de vida en los cuatro pueblos del municipio, Alcañices, Alcorcillo, Santa Ana y Vivinera, así como favorecer la estancia de cuantos los visitan a lo largo de los 365 días del año.

En la villa se apostará por ampliar y mejorar de la plaza Alcalde Tomás Carrión donde se invertirán 81.000 euros de Planes Provinciales de la Diputación de Zamora. El derribo del edificio que ha venido acogiendo a lo largo de los últimos años las sedes del CEAS de Aliste y la Guardería Forestal de Medio Ambiente permitirá ampliar la antigua plaza de las Moreras y reconvertirla en un ágora grande e ideal para grandes actos como las verbenas populares de las fiestas sacadas ya de la Plaza Mayor, parte de la cual es ocupada por la calzada de la travesía de la carretera Nacional 122.

Además, se afrontará la primera fase de remodelación del barrio de Santa Teresa con 22.000 euros del Fondo de Cohesión 2026. Con el apoyo de la Diputación de Zamora se instalarán gradas en la pista deportiva de la urbanización de Crispín y se continuara con los cercados de los valles de Sahúme y Palazuelo con 7.000 euros de ayuda la Institución Provincial. A nivel agroganadero, se instalará una báscula agraria industrial con una inversión de 32.000 euros del Plan de Mejoras.

En Vivinera se afrontará el asfaltado de varias vías públicas urbanas con 26.000 euros, mientras que en Santa Ana se prevé actuar en la ampliación de la antigua escuela con 25.000 euros y en con otros 24.000 en la renovación de las redes de abastecimiento de agua. En Alcorcillo se actuará en la recuperación de La Ribera dentro del Plan de Empleo "Anguilera Verde" que contaría con una ayuda de 114.000 euros para personal. Para las bases definitivas de las concentraciones parcelarias de iniciativa privada se destinarían alrededor de 20.000 euros.

Estas obras se completarán en con una partida de fondos propios de unos 52.000 euros. A ellas se le irán añadiendo otras que puedan surgir, además del impulso a las concentraciones parcelarias, mantenimiento y mejora de las infraestructuras existentes y caminos agrícolas. Así como otras que se podrán añadir según se vaya contando con más fondos, como el techo de la pista de pádel o la pista deportiva, inicio de la calle La Fuente o mejora de la calle La Noria o la instalación de nuevas farolas en distintos puntos, "obras que antes o después se llevarán a cabo".

El alcalde David Carrión Galhardo, considera que "se va por el buen camino, pero que aún queda mucho por hacer". Entre las grandes deficiencias que encuentra la Alcaldía aún en el municipio, es "la falta de luminosidad en las calles, lastrados por un contrato que finaliza en 2028: mejorar la eficiencia y calidad de la luz en todo el municipio es algo que nos quita el sueño y ya estamos buscando cuál puede ser la mejor solución".

El alcalde de Alcañices, David Carrión. / Víctor Garrido

A juicio de la Alcaldía "con el programa electoral en mano, a pesar de la situación económica de la que se partía, ya se ha cumplido una parte muy importante de lo prometido". Sigue en el horizonte obtener la financiación para el añorado nuevo Polideportivo, así como persistir en la ITV a la Junta de Castilla y León, cuyas nuevas concesiones tendrán lugar en 2029, "habiendo realizado ya las gestiones pertinentes para poder conseguirla".

El año 2026, también traerá consigo el inicio de las construcciones de las diferentes naves de las empresas que se van a instalar en el polígono industrial "Alto la Quinta", nueve hasta el momento.

Las fiestas patronales de San Roque y Virgen de la Asunción 2026 tendrán una especial importancia como eje al que irá destinado el mayor esfuerzo en lo que a actos culturales se refiere, con orquestas de la talla de Cañón de León o La Huella de Segovia. Se tiene muy claro que "la clave para mejorar la calidad de las fiestas no es gastar más, sino hacerlo bien y con tiempo".

Según se afirma desde el Ayuntamiento en esta legislatura "el gasto en fiestas se ha reducido en unos 30.000 euros y aun así se ha conseguido que las fiestas de Alcañices vuelvan a ser una referencia para todo el entorno. Sin olvidarnos del resto de actos culturales, como la fiesta de La Virgen de la Salud, la concentración de motos, los carnavales y la Navidad".

El gasto en fiestas se ha reducido en unos 30.000 euros y aun así se ha conseguido que las fiestas de Alcañices vuelvan a ser una referencia David Carrión Galhardo — Alcalde de Alcañices

El apoyo al deporte y las pruebas deportivas también tendrán una vital importancia para el ayuntamiento, apuntalando a la capital alistana como referencia del deporte provincial con una de las mejores carreras a nivel nacional "La Raya Trail", la prueba BTT y apoyo a fútbol sala y dardos

Alcañices es el Ayuntamiento con la mayor plantilla de Aliste, Tábara y Alba destinándose a gastos de personal (subvenciones aparte) un total de 283.000 euros para salarios y seguridad social. A ello habría que sumar los 114.000 euros que llegarían de la Junta de Castilla y León para el Plan de Empleo "Angueira Verde" que actuaría en la recuperación de La Ribera de Alcorcillo.

Otro gasto a tener en cuenta es el de la luz (energía eléctrica) y EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) junto al río Angueira con 142.000 euros. Las aportaciones a la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste por la recogida, transporte y reciclado de los residuos sólidos urbanos rondará los 57.000 euros.

Aparte de los presupuestos municipales, la Diputación de Zamora ha incluido dentro del plan de recuperación de caminos rurales asfaltados a ejecutar en las anualidades de 2026 y 2027 el acceso que comunica Alcorcillo con la carretera Nacional 122 a la altura de Portilla Blanca.