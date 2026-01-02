Música de Sanabria para despedir el año en el Palau de la Música de Barcelona

Carlos Núñez, el gaitero gallego más internacional y Jonathan Ferreira, director de la Banda de Gaitas As Portelas de Lubián y de Redegaita, así como profesor de la Real Banda de Gaitas han aunado notas musicales para levantar dos veces el telón y colgar el cartel de "Sold out" en el Palau de la Música de Barcelona.

Ya son nueve años de colaboración entre el sanabrés (aunque de procedencia gallega) y Carlos Núñez en una fecha tan señalada como la del fin de año y en este concierto, que, ya marca una tradición celta y gallega en Barcelona de la mano de Concert Studio, organizador de este concierto desde hace más de 15 años.

Son muchos los conciertos en los que Ferreira acompaña al astro de gaita vigués. De hecho, hace apenas dos años ambos actuaron en Dublín para el presidente de Irlanda en un gran concierto en la Catedral de San Patricio de la ciudad, recibidos posteriormente por el propio presidente Michael D. Higgins para felicitarlos por su trabajo. Ferreira trabaja en la actualidad en varios proyectos de cara al nuevo "Xacobeo 2027", ya que Lubián está en pleno "camino de la plata". Además, la banda As Portelas que dirige tiene ya cerrados varios conciertos para el año que acaba de comenzar.