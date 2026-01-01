El Zangarrón de Montamarta: "Es la única tradición en la que el diablo entra en una iglesia y no puede morir"

Brincos entre la niebla y descanso al resguardo del aguanieve. Arropado bajo una manta zamorana, el Zangarrón de Montamarta busca refugio en el atrio de la ermita de Santa María del Castillo. Lo hace rodeado de un ambiente familiar que lucha por mantener su esencia: "Es la única tradición de España en la que el diablo entra en una iglesia y no puede morir".

GALERÍA | El Zangarrón de Montamarta asusta al pueblo y a la niebla / José Luis Fernández

Víctor Alonso Brochet, opositor al cuerpo de bomberos, ha sido el encargado de poner rostro a la ancestral mascarada de invierno. Recibe el Año Nuevo con el luto que impone la recién estrenada careta negra. También consciente del honor que representa y que le recuerda cada vecino durante su fugaz visita domicilio por domicilio: "Que tengas una experiencia inolvidable", desean abrazo y aguinaldo incluido. También a los cinco pajes que en esta ocasión se adelantan tocando el timbre. Este año, el Zangarrón cuenta con el apoyo de su antecesor, Pablo Casas Castaño. Ya en el atrio se le unirá Saúl Turiño completando la dupla del pasado año 2025.

Una docena de jóvenes componen la quintada de este año, cuatro de ellos varones y tan solo dos residentes en la localidad que, por consenso, son los escogidos para perpetuar este año el ritual de cada 1 y 6 de enero. El azar hizo el resto y Ricardo González López será el encargado de poner el broche el día de Reyes, ya enfundado en la característica careta roja.

Se nota el desgaste físico y los tirones obligan a descansar las piernas aprovechando el desarrollo de la misa en el interior del templo. La preparación para una fecha tan señalada forma parte de su rutina de cara a las pruebas profesionales, "pero esto no tiene comparación", aclara. Las carreras matutinas que anuncian su salida a las calles de Montamarta poniendo a prueba una resistencia que comienza de madrugada y se prolongará durante más de siete horas. "Es más una cuestión de resistencia".

Enfundado entre toallas, colchas y flores, Víctor contempla la renovada careta de Año Nuevo. Elaborada en corcho y piel sintética, reconoce José Ramón Pérez como encargado de vestir y supervisar el traje, que "ha sido imposible encontrar piel de vaca" que sí rodea la máscara de Reyes. El tridente o asadero también sustituye al anterior modelo, casi centenario.

Generaciones venideras y pasadas sostienen una mascarada histórica. "Los más mayores son los que me dan consejos, me hablan de cómo tengo que hacerlo", aspectos secretos en muchos casos, otros bien conocidos entre quienes contemplan cómo el quinto trata de refrescarse sin llegar a ingerir líquido alguno.

Hay tanto futuro como desafíos. Los pajes (y futuros aspirantes a zangarrones que corren por las calles) sientan las bases de una ilusión heredada que contrasta con la falta de futuros quintos que residan en el pueblo. Una problemática que, sin ir más lejos, ya se plantea de cara al próximo año 2027. Las alternativas –aún en el aire– podrían pasar por la participación de mozos "salientes" o la incorporación de la mujer siguiendo los pasos del Tafarrón de Pozuelo de Tábara o de La Vaquilla en el caso de Palacios del Pan.

¿Qué pasa? "Lo que en cualquier pueblo de la comarca: que habitantes hay, pero lo que son jóvenes, pocos. Y residentes menos". Añade Víctor la importancia de contar también con quintos forasteros. "De no ser así, sentencia", el Zafarrón "no podría seguir adelante". Una tradición también compartida como las hogazas de pan que, una vez trinchadas por el démone ante el altar, se reparten"como signo de que en nuestra vida es importante compartir lo que tenemos, lo que somos con los demás", explicaba durante su homilía el párroco Matías Pérez Diego.

Un último desafío y no por ello menor: el de mantener la esencia más pura de un Zangarrón que brinca entre las cámaras y los objetivos, consciente del poder de perpetuidad que le brindan, pero siempre tratando de guardar las distancias para salvaguardar una tradición que quiere seguir haciendo resonar los cencerros con la misma naturalidad y continuidad de antaño.