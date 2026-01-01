Valcabado, rincón entrañable a cinco kilómetros de Zamora

De todos los pueblos limítrofes con Zamora, éste de Valcabado es el más próximo al actual centro de la ciudad, con una distancia en línea recta de escasos cinco kilómetros y uno más si se acude por carretera. Esa cercanía ha propiciado que diversas naves industriales, entre ellas parte de las ubicadas a mano izquierda del llamado "Corredor de Roales" estén asentadas dentro de su término municipal. También se incluye una importante Subestación Eléctrica, de Iberdrola, situada en el extremo opuesto, en su esquina sureste. Todas esas empresas cotizan con sus tasas en el propio ayuntamiento, mejorando así los recursos públicos locales.

Modernas vías de comunicación rodean la localidad en gran medida, formando un cerco casi completo en torno a ella. Por el oriente cruza la actual autovía de La Plata, la A-66, en su tramo hacia Benavente. En ella existe un complejo enlace del que se desvía, por el norte, la A-11 o autovía del Duero en dirección hacia Alcañices y Portugal. A su vez, por el oeste se presenta la concurrida travesía ZA-11. Como contraste, a pesar de ese cinturón de asfalto tan complejo y agresivo, el lugar sigue manteniendo un sosiego campesino, sumamente grato.

Aún se marca el viejo trazado del ferrocarril de Plasencia a Astorga, cerrado desde 1996 y desmantelado posteriormente. A su vez, también cruzó por aquí una vía ganadera secundaria, denominada Vereda de Castro, la cual discurrió paralela a la más importante Cañada de la Vizana. Su lecho fue aprovechado para trazar la carretera de Zamora a Cubillos.

Santo Cristo de la iglesia de Valcabado. / J. S.

Para llegar hasta el pueblo dos son los accesos más transitados. El uno arranca de la mencionada ZA-11, partiendo desde el propio Roales; siendo el otro un corto ramal que se aparta de la mencionada carretera que enlaza Zamora con Cubillos. Antaño, para acudir desde la capital, el itinerario más utilizado y directo fue el llamado Camino Hondo. Su nombre derivó de su realidad orográfica, ya que con el discurrir secular de carros y caballerías, con la colaboración de las lluvias, se fue erosionando su suelo, generándose una profunda trinchera, desdibujada en nuestros tiempos, con su adaptación como pista de concentración parcelaria.

Los espacios que forman el término local, salvando las alteraciones causadas por la construcción de las ya señaladas autovías, se presentan mayormente llanos y desnudos, animados levemente con lomas de suaves declives y formas redondeadas. La altura de esos altozanos apenas supera en veinte metros las cotas medidas en sus bases. Prácticamente todas las superficies estuvieron dedicadas a la agricultura, careciendo de terrenos baldíos. Los pocos árboles que ahora animan el paisaje se agrupan en pequeños pinares de repoblación o se sitúan dentro de fincas de recreo.

Antaño, entre Cubillos y Valcabado debió de existir alguna aldea. Ese hipotético núcleo quedó yermo desde hace muchos siglos, repartiéndose sus tierras pacíficamente entre esas localidades contiguas. También pretendieron hacer lo mismo con los despojos de su templo, pero la disputa surgió por una campana. Cuenta una leyenda que los vecinos de ambos lugares quisieron llevársela con ellos pero, al no llegar a un acuerdo, los alcaldes respectivos optaron por un pacto. Decidieron subirla en un carro al que atarían una pareja de animales, cada uno de una localidad. Hecho eso, dejarían que la yunta así formada caminara libremente. Los de Cubillos llegaron con el toro más recio y potente de todos los de su cabaña. No obstante, los de Valcabado trajeron una vaca en celo, la cual inició el regreso hacia su localidad de procedencia y el toro, ardoroso, siguió tras ella sin hacer amagos de fuerza para retornar hacia donde se esperaba. Una vez más, aquí triunfó la astucia frente a la fuerza.

Ayuntamiento de Valcabado. / J. S.

El casco urbano local se ubica en una suave vaguada orientada de oeste a este, discurriendo por sus fondos un pequeño arroyo que desagua hacia el río Valderaduey. Su trama callejera posee dos ejes básicos que se cortan en vertical, llamados calle Larga y calle La Carretera. La primera de ellas fue la travesía histórica, ya que empalmó con el ya citado Camino Hondo, que venía directamente desde Zamora y continuaba hacia Cubillos. Fue por ello una ruta muy transitada. En nuestros días tiene más importancia la actual calle de La Carretera, que ahora ejerce de principal y por donde discurre la mayor parte del tráfico. Posee a sus orillas algunos árboles y pequeños espacios ajardinados. De esas rúas parten las demás vías locales, algunas sin salida y otras bastante sinuosas.

Los edificios antiguos han sufrido una intensa modernización. Entre las casas tradicionales destaca una de ellas, con su fachada cincelada en piedra, que por ciertos detalles puede ser varias veces secular. Dignas de reseña son varias más, muy amplias, construidas con ladrillo, contando con arcos en sus puertas y ventanas, protegidos esos vanos con fuertes rejas de hierro. Sin embargo, dominan por su número y volumen los hogares de nueva construcción, de muy buena calidad. Algunos forman parte de pequeñas urbanizaciones de viviendas adosadas y chalets pareados, como los situados en la calle de la Espadaña. En los últimos años el censo de población se ha incrementado, sobrepasando ahora los cuatrocientos habitantes. Gran parte de las gentes que aquí residen trabajan en la cercana capital.

La sede del ayuntamiento se emplaza en el espacio que puede considerarse como la Plaza Mayor. Ocupa un inmueble de moderna arquitectura, sencillo y funcional, con sus paredes enjalbegadas y dotado de un balcón del que cuelgan las banderas. Bien cerca se alza la marquesina de la parada de autobuses. También se halla ahí una torreta metálica, que en su base exhibe el nombre del pueblo marcado con grandes letras y en lo alto sujeta un nido de cigüeñas. En el extremo meridional de la ya señalada calle Larga se emplaza el colegio local y a su lado el edificio municipal de usos múltiples. Este último exhibe una decoración pictórica en sus muros exteriores muy evocadora y atractiva. Muestra diversas escenas en las que se representaron personajes históricos, destacados por su aportación a las ciencias o a las artes: Newton, Galileo, Ptolomeo, Copérnico... No demasiado lejos se halla un parque infantil bien equipado. Otro espacio comunal importante se localiza en la calle Crespo Díaz. Está formado por pistas deportivas, de fútbol sala, baloncesto…, además de una de pádel.

Calle Carretera (Valcabado) / J. S.

Pese a lo señalado, el edificio más valioso y posiblemente el más antiguo es su iglesia, consagrada a Nuestra Señora de la Asunción. Es un monumento sencillo y sobrio, alzado con mampostería pétrea, excepto en el campanario, para el cual destinaron buenos sillares. En las formas actuales debió de levantarse en el siglo XVI, sufriendo una intensa reestructuración en el XIX. Por el exterior es el mencionado campanario la estructura más interesante. Posee una planta baja rectangular, pero torna a considerable altura en una típica espadaña. Ésta dispone de tres vanos, de los cuales el superior es un tanto angosto, contando como coronamiento con un característico remate angular. Ciertos tramos de su cornisa superior exhiben sartas de gruesas bolas, muy al estilo de las formas del último gótico. La puerta, rectangular, se abre hacia el mediodía. Lleva como protección un pequeño porche, cuyos tejados reposan sobre dos cortas columnas subidas en altos plintos. De esos apoyos destacan los capiteles, de inspiración clásica, con tallos, volutas y bolas cincelados con cierto esmero.

El interior se halla muy limpio y bien cuidado. Consta de una sola nave y una cabecera trapezoidal, enlazadas por un arco de triunfo de medio punto. Los muros se presentan pintados de blanco. A su vez, las techumbres son armaduras funcionales de madera, para las que se reutilizaron algunas zapatas con ciertas tallas, vestigios, sin duda, de artesonados ahora perdidos. La riqueza artística conservada es modesta. El retablo mayor antiguo desapareció, mostrando en su lugar otro neogótico, dotado de tres nichos coronados con agudos y afiligranados doseletes. Lo preside una imagen moderna, de tipo industrial, que representa a la Virgen María en su Ascensión a los Cielos. En el lado del evangelio, colgado directamente de la pared, se exhibe un Santo Cristo gótico, posiblemente del siglo XIV. Muestra al Redentor ya muerto, con la cabeza ladeada hacia el hombro izquierdo y un largo paño de pureza que le cubre hasta las rodillas. Es una escultura tosca pero entrañable, que es muy posible proceda de la desaparecida ermita de la Vera cruz. Otra pieza valiosa es la efigie de la Reina de los Cielos sedente, con su hijo apoyado en sus rodillas, acaso del siglo XVII, colocada sobre una columna. También posee singular interés un retablo lateral rococó, con una talla de la Madre de Dios, sujetando sobre su regazo el cuerpo muerto de su divino hijo. En sus calles laterales se muestran cuatro lienzos con escenas de la pasión de Cristo.

Evocando ahora la historia local, existe una referencia documental fechada en el año 1158 en la que se señala que la infanta doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII, entregó a la catedral de Astorga una finca que poseía en Valcabado. Es muy posible que esa noticia se refiera a la localidad leonesa del mismo nombre, ubicada en la comarca del Páramo y mucho más cercana a la ciudad maragata. Ya con citas seguras, sabemos que desde el 1176 el Monasterio de la Santa Espina poseía viñas en nuestro lugar zamorano, donadas por un caballero denominado Ramón Fernández, el cual también entregó a ese cenobio varias heredades en la inmediata ciudad. A su vez, el pueblo aparece mencionado en 1216 como "Valle Cavata" en el Tumbo Negro de la catedral zamorana y en otros documentos medievales del Archivo Histórico Provincial. Los primeros diplomas en los que lo designan como Valcavado se fechan en 1267 y 1269. Llegados al siglo XV, consta que aquí poseían diversas propiedades algunos cenobios de la ciudad, entre ellos el de San Miguel del Burgo, el cual permutó una heredad aquí asentada con los Jerónimos de Montamarta.