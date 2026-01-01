Sejas de Aliste y Carbajales de Alba despiden el año al calor de las hogueras

La “Raya” de España y Portugal despidió el 2025 y recibió el 2026 entorno al calor y la luz de la lumbre de encinas, carrascos, robles, fresnos y jaras rememorando las hogueras típicas de antaño donde niños, jóvenes, mayores y ancianos se congregaban olvidando cualquier atisbo de rencillas reiniciando la armonía para los siguientes 365 días de sus vidas.

Tiempos aquellos, antiguos, de estrecheces y escaseces, cuando, ante la ausencia de luz eléctrica en las casas y animados por su talante y carácter siempre solidario así comió la hermandad y la convivencia que les unía, desde el bautizo hasta el funeral, los vecinos de los pueblos salían de sus casas para congregarse en las calles y plazas para dará adioses y bienvenidas compartiendo lo que buenamente podían y tenían, buenos deseos (que de eso iban sobrados), y gastronomía (las viandas de la última matanza), colores, olores y sabores al son de las gaitas, las dulzainas y los tamboriles.

Alistanos y trasmontanos, unidos por unos orígenes similares y comunes en un espacio sin fronteras mantienen sus costumbres y tradiciones consuetudinarias conscientes de que sus destinos están y siempre estarán unidos asentados sobre un futuro sin límites físicos, administrativos o territoriales.

Convivencia en Sejas

En Aliste fue la localidad de Sejas la que congregó a sus vecinos, emigrantes y allegados entorno a la lumbre reviviendo la ancestral tradición de “El Toco”. La última jornada diurna del año la pasaron los voluntarios en los montes haciendo el acopio de la leña necesaria que ellos mismos cargaron y llevaron hasta la Plaza Mayor, en las cercanías de la iglesia de San Lorenzo Mártir.

Tardeo animado que comenzaba hacia las 18 .30 horas con el encendido de la hoguera atemperada con una merienda para todo el pueblo que se ofreció a base de panceta y chorizos asados a la brasa. Posteriormente, tenía lugar el sorteo de premios entre las casas adornadas con motivos navideños. Media hora después de comenzar el año los festajeros fueron llegando hasta la Plaza Mayor donde disfrutaron de un tentempié. La joldría finalizaba como ya es costumbre con el asado de las longanizas en las brasas del Toco y su degustación en armonía recibiendo el año nuevo.

La organización corría a cargo de las asociaciones culturales de la localidad, “El Cerco” y “El Pozón”, con la colaboración del Ayuntamiento de Rábano (Sejas, Tola y San Mamed), que preside el alcalde Francisco Boyano, la panadería “A y B”, “El Molino de Luisón” y la bodega “La Mela”.

La “Güera de Nochevieja”

En la villa de Carbajales de Alba la protagonista fue una vez más la tradicional “Güera de Nochevieja”, un ritual que ha pasado de padres a hijos, cuya preparación comenzaba el pasado lunes cuando los quintos de este año, acompañados por sus familiares y allegados, se desplazaron al “Monte de Cantadores” donde cortaron varios remolques de leña de roble y fresno cedidos por el Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Roberto Fuentes Gervás.

Una vez cortada la leña la acarrearon hasta la Plaza Mayor donde fue instalándose el piramidal cabañal, listo ya al atardecer, para al coincidir con la media noche prender la hoguera.

Carbajales de Alba ha contado este año con solamente seis quintos (cinco mujeres y un varón) y, cumpliéndose con la costumbre, ellos fueron los artífices de organizar y prender la “Güera”: Ainara Nieves Martín, Leyre Fernández Sánchez, Paula León Alonso, Claudia Silva Ramos, Carlos Marbán Requejo, y Leire Montero Mateos.