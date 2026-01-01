Sanabria, siete meses en lucha por recuperar el AVE de la mañana

El 22 de mayo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, confirmaba la supresión de seis frecuencias de los servicios ferroviarios de alta velocidad en Segovia, dos en Medina del Campo (Valladolid) y otras dos en Otero de Sanabria (Zamora). Desde ese momento, la medida ha provocado un rechazo casi unánime tanto en la sociedad como en la clase política de la provincia de Zamora, mientras Renfe argumenta la decisión por motivos de rentabilidad económica.

En la comarca de Sanabria, y en la provincia en general, la eliminación de frecuencias ha encendido la demanda de cohesión territorial, un objetivo que motivó la construcción de la estación sanabresa del AVE. La comarca no solo constituye un nudo de comunicaciones por carretera y tren, sino que también concentra infraestructuras clave como líneas de electricidad, aerogeneradores y, próximamente, parques fotovoltaicos, según recuerda José Fernández Blanco, alcalde de Puebla y miembro del Partido Socialista. La pérdida de conexiones de alta velocidad supone un golpe a la accesibilidad de una zona que ya se enfrenta a retos de despoblación y movilidad. De hecho algunos profesionales ya han renunciado a su puesto por la falta de comunicación.

Performance-protesta de los sanabreses en Vigo por las paradas de AVE suprimidas en la estación de Otero. / Archivo

Tan solo tres días después de conocerse la supresión, miles de personas salieron en Sanabria para reclamar la recuperación de los trenes eliminados. La protesta de los afectados, muchos residentes de pequeños pueblos de la comarca, ha trascendido los límites locales. El clamor popular ha repetido concentraciones, siempre con el respaldo ciudadano y político, y ha llegado hasta Bruselas, el Congreso de los Diputados e incluso la ciudad de Vigo, donde se trasladó un simbólico cortejo fúnebre en señal de protesta. El 28 de septiembre, la movilización alcanzó Madrid, llegando hasta la puerta principal de la sede de Renfe, junto a la estación de Atocha, y se volvió a mostrar la amplitud y la fuerza del rechazo social a esta medida del Gobierno.

Frente a la presión ciudadana, el Gobierno ha mostrado un cambio que hace finalizar el año con cierto optimismo. Aunque aún no se ha definido con exactitud el calendario, el ministro de Transporte, Óscar Puente, anunció hace algunos días que Sanabria recuperará algunos de los trenes matinales que se habían perdido en el mes de junio. Esperan los sanabreses que no sea un brindis al sol y lo espera también la provincia que se ha movilizado para apoyar lo que se considera una causa más que justificada en esta tierra.