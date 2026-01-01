Las mascaradas al otro lado de 'la Raya': así es el "robo de la choriza" en Constantim

Las mascaradas de invierno, una tradición compartida a lo largo de la Raya entre Aliste y Tras os Montes. Hoy en el lado alistano las grotescas figuras salen por pueblos como Riofrío, Sarracín, Abejera y Sesnández. Del lado portugués, uno de los pueblos que despide el año con una mascarada tradicional es de Constantim (Concelho de Miranda do Douro), localidad vecina de Moveros (Zamora), ambos pueblos celebran juntos en primavera la romería transfronteriza de la Virgen de la Luz.

La Velha y el Carocho de Constantim. / Ch. S.

Allí, entre el 27 y el 31 de diciembre se celebra la "Festa das Morcelas" con la 'Velha' y el 'Carocho' como protagonistas junto a los ancestrales pauliteiros. Se llevó a cabo el "Robo de la choriza", puerta por puerta en cada casa del pueblo, que culmina en una cena comunitaria. Este año la mascarda contó con la presencia de la presidenta de la Camara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril.

La Velha y el Carocho de Constantim llaman a la puerta de una vecina para robar la choriza / Ch. S.

La ciudad de Mirandadespedía el año con la procesión fúnebre por el entorno histórico del Castillo para terminar con la lumbre y la “Quema del Vielho”. Un evento que marcaba el final de 2025 y abría el camino de 2026 entre el fuego, la sátira y la identidad cultural de Miranda do Douro: comunidad, tradición y memoria colectiva.