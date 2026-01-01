Los Carucheros de Sesnández de Tábara reviven la costumbre de visitar a las familias y pedir el aguinaldo

Sesnández de Tábara, localidad perteneciente al municipio de Ferreruela, fue el último pueblo de la comarca natural alistana, tabaresa y albarina en echarse a las calles para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 en este caso con sus ancestrales “Carucheros” que, con sus cencerros, rompieron el silencio y sembraron la diversión entre las tres sierras.

Se suma así a la tradición el pueblo que fue creado un ya muy lejano día 6 de abril de 1471en que se rubricaba la escritura pública de su fundación oficial ante Sancho Saldaña (escribano del Rey) con la comparecencia del Señor de Tábara Pedro Pîmentel Vigil de Quiñones y de los primeros veinte moradores comprometidos en el acto a poblar en entonces lugar de Sesnández convirtiéndose ellos en sus fieles vasallos y quedando obligados a pagar el fuero perpetuo y de carneros.

Para entender la tradición de los Carucheros hay que recurrir a las personas más ancianas de Senández que recuerdan que “salían en Año Nuevo y en el Antruejo (Martes de Carnaval), eran tres y se echaba a suertes entre los mozos quienes los iban a encarnar. Pedian el aguinaldo que se repartía entre los mozos para hacer una cena comunitaria”.

Los Carucheros, en su recorrido por las calles de la localidad. / Andrea Blanco

Tras dormir durante décadas el sueño de los justos y resurgir el día 1 de enero de 2023, liderados por el tristemente fallecido Carlos Ferrero Ratón, por tercer año han cumplido con la tradición y este jueves se congregaron alrededor de 30 Carucheros. Todo un éxito (la participación ahora es libre y voluntaria) cuando en sus orígenes eran solo tres los Carucheros.

La primera desaparición más que justificada obligada coincidía con el periodo de 1936 a 1939 en que con la Guerra Civil como telón de fondo la mocedad estaba para pocas fiestas y celebraciones con unos en el frente y otros temiendo ser llamados a filas.

A partir de ahí resurgía en una posguerra marcada por la superpoblación de los pueblos y desaparecía de nuevo en 1962 cuando los más jóvenes comenzaron a buscarse la vida en lugares como el País Vasco, Asturias o Madrid, lo cual dejo al pueblo sin mozos y sin Carucheros. A partir de ahí celebraciones guadianas que allá por 2012 Carlos Ferrero Ratón comenzó a fraguar su recuperación.

Los personajes de la mascarada, en el desfile de Año Nuevo. / Andrea Blanco

La máscara da nombre a las mascaradas de invierno de España y Portugal y en le caso de Sesnández es la “Carocha” la que dio origen en plural a los “Carucheros”. Esta se complementaba cubriendo la parte trasera (el cogote y la espalda) con una piel de oveja cancina, cordero, conejo o liebre. Siendo las “Tenazas de Escalera” su utensilio principal para coger la personal y las cencerras de las vacas y ovejas para poner la “música” a la representación callejera.

Quienes en su día emigraron a Cuba contribuyeron en parte a su indumentaria pues los mozos en sus principios vestían las llamativas camisas o blusas que se convertían a la vez en faltriqueras (abantales) para guardar los aguinaldos, al ser amarradas a al cuerpo con una cintura. De calzado unas buenas cholas con suela de madera de aliso y herraduras metálicas.

El ritual partió de las antiguas escuelas abriendo la comitiva la Filandorra y los Carucheros y tras ellos los mozos con su tamboril, recogiendo los aguinaldos por las viviendas del pueblo.

Culminaba la celebración en el punto de partida, las escuelas, con la tradicional convidada que en sus orígenes era a base de escabeche y ahora ha optado por una buena parrillada a la brasa.