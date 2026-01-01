Los Carochos siembran en Año Nuevo de rituales y buenos deseos las calles y hogares de Riofrío de Aliste

Los “Carochos” acudieron fieles a su ancestral cita de Año Nuevo para iniciar el 2026 con sus mejores deseos y los ancestrales rituales, no exentos de malas denominadas y buenas acciones, carreras y peleas entre ellos, que sus once personajes fueron reviviendo manteniendo la costumbre, tras salir a la calle hacia el mediodía, para ir visitando casa por casa a todas las familias del pueblo, bajo la organización de la asociación cultural “Amanecer de Aliste”.

El desarrollo de las mascaradas entre los denominados “Doce Días” que van de San Esteban Protomártir (26 de diciembre) a Año Nuevo (1 de enero) no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad, que parece lo mismo, pero no es ni parecido, pues según los historiadores expertos en la materia del mundo antiguo, es “un tiempo en que se comunican entre sí los muertos y los vivos para los griegos, celtas, indios védicos y germanos”.

Si nos atenemos a Epto estaríamos en unos tiempos polémicos y caóticos donde luchan entre sí las tinieblas y el sol, el calor y el frío, el bien y el mal, la muerte y la vida y “nuestros ancestros europeos lo veían como el próximo retorno del renacimiento de la vida y el retorno del sol, que mueren bajos los fríos de la inverniza”, que son estos días tiempos de entornarse con las gélidas mañanas de heladas, carámbanos y blancas cenceñadas a la vera del río Frío.

El tiempo pasa y no da tregua: parece que fue ayer y ya han pasado 73 años desde que aquel ya lejano 1 de enero de 1972 un grupo de mozos recuperaron de la triste muerte del olvido a “Los Carochos” salvando la identidad etnográfica de su querido pueblo. Sigue siendo Riofrío un pueblo importante a nivel poblacional, algo que, unido a la implicación de las nuevas generaciones, permite cada año mantener “Los Carochos” sin sobresaltos por la despoblación rural.

Daniel Casas Brizuela fue el encargado de dar vida este año al “Diablo Grande” con sus tenazas de escalera mientras que su compañero de aventuras y desventuras callejeras el “Diablo Chiquito” fue encarnado por Pablo Benedicto Vara. Ellos fueron los protagonistas de la siempre espectacular salida bajo el retumbar de las cencerras y la humareda con olor a azufre quemado impregnando el ambiente mientras seguían camino de la “Casa del Cura”.

Los restantes nueve personajes cobraron vida de la mano de otros tanto jóvenes: Antonio Antón Rodríguez (Molacillo), Marcos Rodríguez Rodríguez (Gitano), Luis Antón Rodríguez (Filandorra), Héctor García Vara (Ciego), Alejandro Rodríguez Blanco (Galán), Mario Pérez Antón (Cerrón), Dario García Vara (Madama), Ismael Rodríguez Hernández (Tamboril) y Alejandro Cabezas Fernández (el del Lino).

Allí está cada año, ya entrado en edad, uno de los mayores amantes de “Los Carochos”, el religioso claretiano Benificio Rodríguez, honradez, religiosidad, sencillez y buena gente en estado puro, durante muchos años el encargado como cura de bautizar al “Niño de la Madama”.

A sus 87 años, como juez y parte, recuerda su niñez cada Año Nuevo y sentencia: “decir Carochos era decir miedo; no podía verlos, pero no podía estar sin verlos. El miedo se mezclaba en mi con la curiosidad. Los llamaban Carochos pero también parecían Ángeles. El son de sus cencerros era una mezcla de odio y de amor. Tal vez sean eso los Carochos: odio y amor en lucha continua; la muerte y la vida en dulce combate en cada persona; niños que brotan en la debilidad para entrar lentamente en la madurez”. Certeras palabras propias de un sabio anciano y la verdad e inocencia de aquel niño que fue tras nacer en pleno fragor de la Guerra Civil.

Museo

El Ayuntamiento de Riofrío ya está renovando y modernizando el Museo de los Carochos (abierto en 2016 en la restaurada antigua “Casa del Veterinario”), dentro del ambicioso proyecto cultural y turístico del Parque Cultural del Río Frío que financia la Junta de Castilla y León.

Otra de las apuestas a corto y medio plazo será la reedición del libro de “Los Carochos: Rito y Tradición” magnífica obra de Juan Francisco Blanco González, sin lugar a dudas el mayor estudioso y experto en mascaradas dentro de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba: ampliada y con nuevos e interesantes contenidos que ayudarán a esclarecer los orígenes de las mascaradas.

Blanco González tiene muy claro que “Los Carochos de Aliste en su configuración actual como unos demonios horribles y de aspecto feroz, más o menos enlutados, provistos de cuernos y grandes colmillos, con unos comportamientos malignos, se acercan al demonio cristiano, como encarnación del espíritu maligno que aparece en la biblia, que a su vez deriva de figuras con o el Dios Pan, un Dios arcádico de los pastores, los Santiori griegos y sus derivados romanos Silvano y Fauno, que al fin y al cabo no eran otra cosa que dioses de la naturaleza, de aspecto caprino. Ni siquiera en la cultura y la tradición hebrea la evolución del concepto demonio fue uniforme o lineal. Azael pierde su aspecto rústico para convertirse en un civilizador que enseña a los hombres el arte de la guerra y a las mujeres el de la seducción mediante hechizo”.

José Miguel Blanco González, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Riofrío de Aliste sentencia: “Las mascaradas son parte imprescindible de los pueblos de nuestro municipio con los Carochos en Riofrío, los Diablos en Sarracín y los Cencerrones en Abejera y ahora sería importante recuperar la mascarada de Cabañas. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando nuestra cultura tradicional, a la vez que agradecemos la vital y altruista labor de nuestros vecinos, niños, jóvenes y mayores para perpetuar los rituales y tradiciones que hemos heredado de nuestros ancestros y entre todos podemos y debemos de preservar”.