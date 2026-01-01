Nuevos alcaldes: "Baile" de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora

Varios pueblos de la provincia de Zamora han sido testigos de cambios importantes en sus representantes municipales el pasado año.

El pasado 7 enero, Jerónimo Cantuche se convirtió en el nuevo alcalde de Gallegos del Pan tras prosperar la moción de censura presentada el PSOE al popular Paulino Masero. El día 30 del mismo mes Moraleja del Vino ratificaba al popular Roberto Álvarez Coco como nuevo alcalde, tras la renuncia por "motivos personales" del anterior regidor, Manuel López. Fue el 17 de junio cuando en Galende Miguel Ángel Martos Rábano, del PP, fue elegido alcalde con los cuatro votos de su grupo y del PSOE. El candidato de Futuro, Agustín Santiago Sánchez, obtuvo tres votos en la postulación de candidatos. La ratificación se producía tras la renuncia del alcalde socialista, José Manuel Chimeno Lois.

El 1 de julio Manuel Francisco García Vega se confirmó como el tercer alcalde de Santa Marta de Tera desde las pasadas elecciones municipales, tras mes y medio sin alcalde y después de que dimitiera primero Manuel Fadón y después José Esteban. Más convulsa fue la salida de la alcaldesa popular de Vega de Tera en julio. El Pleno invistió alcalde al concejal de Zamora Sí, Francisco Javier Cañibano, con los votos de sus dos compañeros de grupo y los dos concejales tránsfugas del PP tras prosperar la moción de censura presentada contra Tamara Fuentes, la segunda en varios meses.

Cambio de alcalde en Gema del Vino el 6 de agosto tras la moción de censura a Luis Enrique Díez Casado, de Ahora Decide. El nuevo alcalde es Álvaro Martínez Ortega, ex compañero del anterior en el equipo de gobierno. El nuevo alcalde de Gema y dos de los concejales son no adscritos tras abandonar las filas de Ahora Decide. Mientras que en Santa Croya de Tera, la única concejal del PP, María Victoria Mateos, fue elegida alcaldesa el 18 de septiembre con su voto y con los de los tres exconcejales no adscritos que abandonaron Zamora Sí para censurar al exalcalde. Óscar García renunció de su cargo aunque la moción de censura fue anulada.