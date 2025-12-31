Un varón de 89 años, herido tras chocar contra unas señales en Roales del Pan
Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar donde se ha producido el incidente a las 12:40 horas
Con las cenas de Nochevieja ya en mente para muchos zamoranos, la provincia se ha despertado con una densa niebla que ha complicado la circulación. En este escenario se ha producido el primer incidente de relevancia pasado el mediodía, que ha tenido como protagonista la N-630 a su paso por la localidad de Roales del Pan, donde un vehículo ha chocado contra unas señales. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo a las 12:40 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en el kilómetro 272 de la citada carretera, punto en el que se deja atrás este municipio para acercarse a Zamora.
Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que un varón de 89 años requería asistencia sanitaria debido a los dolores que sufría después del accidente. Asimismo, se ha confirmado también que el herido no ha perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, el segundo que ocurre dentro del término municipal de Roales del Pan en el último mes y medio.
