Tábara ilumina la Sierra de la Culebra para despedir un 2025 marcado por los incendios

La Raya de España (comarca de Aliste, Tábara y Alba) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) está lista para afrontar el cambio de año y de ciclo de una manera diferente y con una amplia e interesante variedad de rituales preservados durante siglos cada 31 de diciembre y cada un de enero gracias al al ímpetu y tesón con sus costumbres de los alistanos, tabareses y albarinos.

Tábara avanza

La Villa de Tábara se está ganado en los últimos años, por méritos propios, un lugar destacado durante las Pascuas Navideñas, con unas “Navidades con Ilusión” que han convertido a la antigua morada de San Froilán y San Atilano en la capital del espíritu navideño del entorno de la Sierra de la Culebra donde el sábado y el domingo el arrasaba el Belén Viviente.

Cruce de caminos entre Zamora y Galicia un pueblo como Tábara planta cara a la ciudad de Vigo y ofrece una alternativa única para poder disfrutar de la última jornada del año con unas Navidades de Ilusión donde 29 familias han decorado magníficamente sus casas y moradas ofreciendo una pintoresca estampa que se puede disfrutar cada noche.

Los amantes de la cultura y la Navidad pueden acercarse a Tábara y disfrutar primero de su patrimonio material con la iglesia de Santa María declarada Monumento Histórico Artístico en 1931 y dentro de ella el Centro de Interpretación de los Beatos justo en el lugar donde en el siglo X estuvo el Scriptorium Tabarense donde ilustraron sus códices medievales los ilustres Magius, Sennior, Emeterius Monnius y la monja Ende, cuyos códices allí pueden conocerse y admirarse. Comida y cena para disfrutar de la amplia oferta gastronómica tabaresa y tardeo por los bares y lugares del pueblo y como no ruta nocturna para disfrutar del espectacular alumbrado navideño.

Para disfrutar de la llegada del Año Nuevo cita obligada a partir de la una de la madrugada en el Auditorio Municipal “Leticia Rosino” con el macroespectaculo “Amon Rá” (el Templo de la Música) con los Djs Delavegasound y Fran Vila, con la mejor música, fuegos, bailes y gogos por cortesía del Ayuntamiento de Tábara.

Hogueras

Las hogueras de Nochevieja y Año Nuevo tendrán su cita en dos pueblos de la zona con una peculiar manera de despedir el año viejo y dará la bienvenida al año nuevo entorno al fuego.

Sejas de Aliste revivirá “El Toco” de Nochevieja con una intensa jornada que dar comienzo a las 11 de la mañana cuando los voluntarios saldrán a buscar la leña al monte, con parada para comer en el “Bera” y continuar la faena de leñadores, llevándola luego en carros al pueblo.

A las 18 30.horas tendrá lugar el chiscado de la hoguera de “El Toco” acompañada de una merienda popular para todo el pueblo, con sorteo de premios entre las casas con adornos navideños. Pasada la medianoche los vecinos se reunirán entorno a la lumbre para disfrutar de un tentempié para todos. Se finalizara de madrugada con el asado del chorizo en la hoguera y su degustación.

El fuego será también el protagonista en Carbajales de Alba de la mano de los cinco quintos con la ancestral “Güera de Nochevieja”. Cumpliendo con la tradición el día 29 de diciembre los “Quintos de 2026” acompañados de su familiares y allegados se acercaron al “Monte Cantadores” para cortar y “arrecadar” la leña de roble y encina que transportada ha Plaza Mayor ha sido construida la pirámide vegetal que dará lugar a la Guerra coincidiendo con la llegada del Año Nuevo donde los carbajalinos compartirán villancicos, cava y el asado y degustación de chorizo al amanecer.

Mascaradas

Las mascaradas de invierno volverán a ser un año más las grandes protagonistas para dar la bienvenida al Año Nuevo siendo un referente el municipio de Riofrío de Aliste con celebraciones en en tres de su cuatro pueblos. Dos de ellas ya Fiestas de Interés Cultural de cCstilla y León

Los “Diablos” de Sarracín serán los primeros en salir a las 9.30 horas. En Riofrío “Los Carochos” harán su salida justo a las 12 horas. En Abejera de Tábara la Plaza del Fornico, junto a la iglesia de la Virgen de la Natividad acogerá la mascarada “Los Cencerrones” a las 16 horas. No obstante por la mañana se recuperará de nuevo la pedida del aguinaldo.

Sesnández de Tábara, será el cuarto pueblo serreño, que abrirá 2026 con su mascarada de “Los Carucheros” los cuales serán los últimos en salir a las 18 horas. Los horarios establecidos facilitan la posibilidad a quien lo dese de poder asistir a los cuarto pueblos.

Patrona

Un caso peculiar serla el de Alcorcillo y Moveros que tiene como patrona a Santa Colomba con lo cual la primera jornada con misa y procesión tendrá lugar el 31 (en 2025) y el segundo el uno de enero en 2026. De ahí el refrán alistano de “Si a las fiestas de Santa Colomba vas, en un año marcharás y en otro regresaras”.

Ni Papa Noel ni los Reyes Magos, para los niños alistanos el Año Nuevo sigue siendo su día mas importante y esperado del año y pasaran la noche en vela para desesperase pronto e irse en busca de los aguinaldos a casas de sus abuelos, padrinos y madrinas: esos que tanto les quieren y nunca les fallan. Una tradición que mantienen también los mas mayores aunque en este caso más que para pedir el aguinaldo para desearles Feliz Año nuevo en persona al padrino y a la madrina.