Pueblos de Sanabria contaran con un estudio de gestión forestal: ¿En qué consiste el proyecto Forgarero?

El proyecto de gestión forestal y prevención de incendios, Forgarero, que agrupa a los municipios de Galende, Requejo y Robleda-Cervantes, presentará entre enero y febrero los anillos de seguridad, mientras se ultima el estudio previo de gestión forestal y su presentación el marzo. En segundo lugar se elaborará el Plan de aprovechamiento forestal y el estudio económico. Los técnicos del proyecto, Diego Rodríguez Gutiérrez y Olga González Barroso, se reunieron esta semana con propietarios y alcaldes en los tres municipios en Requejo, Robleda y Vigo de Sanabria para continuar con las jornadas informativas.

Tras la elaboración del estudio y el plan de aprovechamiento se elaborarán nuevas ordenanzas locales, mientras continúa el plan de comunicación y sensibilización para los vecinos. Olga González añadió que si no hay unidad el plan es inviable desde el punto de vista de la gestión y personal. Una vez elaborado el plan, el propósito es sacarlo a concurso para empresas interesadas. Una gestión sostenible, mantener aprovechamientos como la castañicultura, micológico o suertes de leña se contemplan en el plan. El proyecto vislumbra la creación de empleo o empresas relacionada con la silvicultura.

Reunión del Proyecto Forgarero / Araceli Saavedra

Hasta finales de 2025 se han adherido al proyecto 135 propietarios, principalmente de Requejo y Robleda-Cervantes, que suman una superficie de 216 hectáreas, el 6,01% de la superficie de titularidad privada. El total de superficie es de 15.604 hectáreas de las que 11.816 son de titularidad pública (75,72%) y 3.597 hectáreas de titularidad privada (23.05%).

Hay además un 1,22% de la superficie forestal, 190.68 hectáreas, de titular desconocido.

El alcalde de Robleda, Francisco Rodríguez Oterino, señaló que a partir del 1 de enero entrará en vigor la ordenanza que obliga a la limpieza de fincas en el casco urbano, bajo medidas coercitivas y multas de 1.000 euros. Esta ordenanza remitida por la Diputación Provincial a todos los ayuntamientos no tiene nada que ver con el proyecto Forgarero.

Entre las cuestiones planteadas por los asistentes destacó precisamente los problemas para poder contratar personas que limpien las fincas. El minifundio es un problema, de ahí la necesidad de constituirse en algún tipo de unión para "agrupar a los propietarios y un solo gestor". En todas las reuniones reitera el equipo técnico que la propiedad no se altera, como tampoco el derecho a recuperar la gestión trascurrido un plazo razonable de cinco o seis años.