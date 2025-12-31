Los embalses de Zamora terminan el año con un nuevo descenso y con peores datos que en 2024

El invierno, meteorológicamente hablando, está siendo poco habitual en Zamora. Con lluvias por norma general escasas y nieve 'solo' en momentos concretos de las últimas semanas en Sanabria, los embalses de la provincia han visto como sus datos se han quedado en un momento de letargo e incluso descensos en muchos de los casos. Una situación que se ha traducido en un cierre de año incapaz de superar los datos de hace doce meses, al igual que la media de la última década. Así pues, los pantanos zamoranos concluirán este 2025 con sus niveles por debajo de la simbólica barrera del 50% de capacidad.

Este martes, última jornada del año en la que se publican los datos semanales en los registros con el 'llenado' del lunes, la ocupación total de los embalses de Zamora se situaba en el 45,27%, lo que supone un descenso de casi tres décimas respecto a la semana anterior (45,56%). Con esta bajada, los datos a finales de diciembre sitúan los porcentajes relativamente lejos del mismo momento de hace un año (46,31%) y todavía más alejados de la media acumulada en la última década (50,25%). Sin embargo, la comparativa con las tendencias de hace un año se traduce en un estancamiento similar, lo que deja abierta la puerta a la esperanza.

El descenso en los datos de los embalses de Zamora se ha podido atenuar ligeramente gracias a los buenos datos del embalse de Ricobayo, que subía hasta superar el 37% de su capacidad y mejoraba así su registro de fin de año conseguido hace una semana. Unos datos especialmente positivos en la mayor infraestructura de este tipo en la provincia, que lidera con sus 1.145 hm³ cualquier tipo de fluctuación a lo largo del año. Las buenas noticias, aunque contenidas, también afectan al embalse de Castro, que completa la lista de subidas en la última semana para llegar al 88,89% de su capacidad.

Disparidad en los datos

En cuanto al resto de los embalses de la provincia, los datos se reparten entre ligeros descensos y actualizaciones sin ningún tipo de novedad. En el primer grupo se encuentra el embalse de Cernadilla, segundo por tamaño en Zamora, que ahora se sitúa en un 38,43% después de dejar atrás la tendencia ascendente de las últimas semanas. Siguiendo el orden por tamaño de los pantanos, las bajadas también han afectado a Valparaíso (aún en el 87,57%), Villalcampo (que está en un 86,36%), San Sebastián (que no supera el 28,26%) y Puente Porto (se queda en un pírrico 17,39%). Por su parte, Nuestra Señora de Argavanzal se mantuvo sin cambios en su 88,89%.