Un ciervo provoca un nuevo accidente en uno de los puntos críticos del entorno rural de Zamora

Ha sido la tónica habitual durante este 2025, incluso durante los años precedentes, y el último día de este curso no iba a ser menos. Un día más, la fauna ha protagonizado un accidente en las carreteras zamoranas, aunque sin dejar ningún herido en esta ocasión. El suceso ha tenido lugar en una de las zonas críticas para este tipo de problemas en la provincia, como es la N-631 a su paso por la comarca de Tierra de Tábara, entre la localidad homónima y Litos. Cabe remarcar que se trata de una zona señalizada y con limitación de velocidad, medidas que muchas veces se muestran insuficientes ante esta problemática.

Pese a lo aparatoso del accidente, solamente ha habido que lamentar daños materiales en el vehículo implicado, así como el fallecimiento del ciervo debido al fuerte impacto. En cuanto a los ocupantes del vehículo, nadie ha resultado herido, aunque han empezado el último día del año con un sabor amargo que a buen seguro habrá trastocado sus planes para las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo. Este incidente es el segundo de cierta entidad que ocurre este miércoles en Zamora, tras el choque ocurrido en Roales del Pan.