Al calor de las mantas tejidas a mano: El gesto solidario con los ancianos de la Sanabria quemada

Mantas a mano y con cariño. En la residencia de El Puente de Sanabria se ha completado este trabajo solidario que ha llevado estas mantas a los centros de Ferreras de Abajo, Tábara, Villardeciervos y Mombuey desde 2022. Virginia Anta, coordinadora del proyecto en el noroeste de la provincia, señalaba que este centro era el único que quedaba pendiente de la entrega solidaria.

Los mayores recibieron este obsequio con mucho cariño a escasas horas del nuevo año y de la llegada de los Reyes Magos. Muchos de los residentes proceden de los pueblos de la zona, de Cernadilla, de Anta de Rioconejos, de Puebla, de San Martín de Castañeda, de Terroso, de Ribadelago y hasta del País Vasco.

Al calor de las mantas tejidas a mano

Parte de la labor de las voluntarias es animar a las personas mayores a hacer pequeños grupos de tejedoras solidarias y retomar, en la medida de sus posibilidades, la labor terapéutica de tejer, habilidades que muchas de las mujeres aprendieron de niñas de sus madres y abuelas, y ahora ellas que son abuelas pueden enseñar a las siguientes generaciones.

El personal del centro completó la velada con los regalos de Papá Noel, gorros para ellas y gorras para ellos. La tarde se cerró con una merienda especial incluidos los dulces navideños.

Este uso de la lana como terapia social ayuda a mitigar la soledad, el envejecimiento, las habilidades personales y sociales, el regenerar la tradición de tejer, como uno de los ejes del proyecto. Las personas que no pueden ir al centro recogen los ovillos y preparan las prendas en casa.

Otro de esos ejes es poner en valor la lana 100% autóctona, en este caso con donaciones de ovillos de productores de lana del país procedente de Cuenca, León o Salamanca. "Dona tu ovillo" se suma a la red de solidaridad, donde las personas interesadas pueden hacer las donaciones de ovillos o vellones de lana que luego se usan para tejer.