Seis millones de euros para la Senda del Lobo en el oeste de Zamora
La Junta recuperará la vía rural
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 6 millones de euros a Somacyl en el marco del Plan Socioeconómico de La Raya con el objetivo de poner en valor el recurso turístico de la Senda del Lobo, mejorar la movilidad y reforzar la conexión entre municipios.
El Plan de la Junta sí contempla 6.800.000 euros para la recuperación de la vía rural denominada «senda del lobo» entre la ZA-P 2640 hasta la ZA-P 1606, en el oeste de la provincia de Zamora, entre las comarcas de Aliste y Sanabria.
Somacyl ejecutará las obras de recuperación, contribuyendo a la conservación del entorno natural y al desarrollo de proyectos turísticos y de cooperación transfronteriza con Portugal, conforme a su objeto social y al Plan estratégico de infraestructuras de la Junta.
