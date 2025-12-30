Seis millones de euros para la Senda del Lobo en el oeste de Zamora

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 6 millones de euros a Somacyl en el marco del Plan Socioeconómico de La Raya con el objetivo de poner en valor el recurso turístico de la Senda del Lobo, mejorar la movilidad y reforzar la conexión entre municipios.

El Plan de la Junta sí contempla 6.800.000 euros para la recuperación de la vía rural denominada «senda del lobo» entre la ZA-P 2640 hasta la ZA-P 1606, en el oeste de la provincia de Zamora, entre las comarcas de Aliste y Sanabria.

Somacyl ejecutará las obras de recuperación, contribuyendo a la conservación del entorno natural y al desarrollo de proyectos turísticos y de cooperación transfronteriza con Portugal, conforme a su objeto social y al Plan estratégico de infraestructuras de la Junta.