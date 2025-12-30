Un pueblo de Zamora reconvertirá la casa parroquial en un albergue de peregrinos

Rehabilitar la casa parroquial para convertirla en albergue de peregrinos. Este es el objetivo del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de San Pedro de la Nave-Almendra y la Diputación de Zamora, obras que han sido valoradas en 65.155 euros y el plazo de ejecución previsto, una vez adjudicadas, es de cuatro meses.

El arquitecto Teodoro Chillón es el autor del proyecto, que detalla las diferentes actuaciones que es preciso llevar a cabo para la reconversión de la antigua casa parroquial en un albergue con 18 plazas para acoger a peregrinos, tras la demolición de tabiques interiores y la ejecución de los trabajos de distribución interior del edificio con el objetivo de adaptarlo a un nuevo uso.

La casa parroquial de San Pedro de la Nave-Almendra se encuentra situada en una parcela que cuenta con todos los servicios necesarios para la intervención en el solar, a los que una vez terminada la rehabilitación se establecerá la preceptiva conexión con las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua potable y los suministros eléctricos y de telefonía. La casa parroquial, que fue destinada a vivienda unifamiliar, es una construcción exenta situada junto a la iglesia de la localidad.

Acceso al almacén y fachada lateral derecha del edificio en el que está previsto ejecutar las obras de rehabilitación. Fachada posterior y cubierta de la antigua casa parroquial.

El inmueble dispone de una altura, patio y cubierta a dos aguas. Su estructura y fachadas las conforman muros de carga de piedra y tapial y la entrada cuenta con un pequeño porche. El proyecto también detalla que la parcela cuenta con una pendiente acusada, existiendo una diferencia de cotas de aproximadamente 1,65 metros entre la zona más baja del edificio y la más alta. Por este motivo, el interior del inmueble presenta dos alturas de suelo salvadas por cuatro escalones.

En la actualidad, según el arquitecto, la edificación presenta un estado estructural aceptable, aunque requiere mejoras en su distribución, habitabilidad, acabados e instalaciones para adaptarla al fin perseguido, es decir, reconvertirla en albergue para peregrinos. Además, la cubierta del inmueble acusa el paso del tiempo, sin que prácticamente se haya ejecutado ninguna intervención en ella. El futuro albergue estará conformado por un vestíbulo en el que se ubicarán la recepción y el botiquín, así como una zona de ropero que estará en una habitación independiente.

Desde el vestíbulo, los peregrinos accederán por el flanco izquierdo a las distintas dependencias, tales como un salón, cocina y comedor, así como a dos dormitorios, de los que uno carecerá de barreras arquitectónicas y que contará con un baño también accesible para personas con movilidad reducida. El resto de dependencias se localizan en la zona derecha del edificio, a una cota superior, a la que se accederá a través de cuatro peldaños, que desembocan en un distribuidor que conecta con dos aseos para hombres y mujeres y con dos dormitorios.

San Pedro de la Nave-Almendra reconvertirá la casa parroquial en un albergue de peregrinos

Las 18 plazas con las que contará el albergue se distribuirán en cuatro dormitorios. El primero dispondrá de seis literas para 12 plazas, mientras que el segundo contará con dos camas para dos plazas. El tercer dormitorio, para una plaza, es el accesible y el que contará con un baño, mientras que en el cuarto se instalarán tres camas y, por tanto, podrá ser ocupado por tres peregrinos. En el marco de la intervención está previsto mantener las fachadas y los muros de carga interiores y se procederá a la demolición de algunos tabiques, además de sustituir la cubierta actual de teja y estructura de madera por una nueva sobre correas metálicas, panel y teja sobre rastreles.

Del mismo modo, está previsto derribar el saliente de la construcción situado junto a la entrada para favorecer el paso de vehículos, ya que en la actualidad entre el saliente y la iglesia queda muy poco espacio. Con la reforma del edificio y su reconversión en albergue, Zamora sumará un nuevo espacio para el alojamiento de los peregrinos que recorren alguna de las rutas que discurren por la provincia.