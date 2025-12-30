Dotación de 385.000 euros para la mejora de infraestructuras viarias afectadas por los incendios en la Sierra de la Culebra

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una aportación de 385.000 euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacy) para financiar actuaciones vinculadas a la prevención y lucha contra los incendios forestales en las provincias de Zamora y León.

La aportación se destina, por un lado, a los trabajos de reparación y mejora de infraestructuras viarias en la Sierra de la Culebra, con una dotación de 335.000 euros, y, por otro, a la construcción de una helisuperficie en Posada de Valdeón (León), con una inversión de 50.000 euros.

Las actuaciones en la Sierra de la Culebra permitirán rehabilitar y mejorar diversas infraestructuras viarias dañadas como consecuencia de los incendios forestales registrados durante el verano de 2022 en numerosos municipios de la provincia de Zamora. La mejora de estas vías resulta esencial tanto para la recuperación del territorio afectado como para facilitar el acceso de los medios de extinción y la gestión forestal preventiva.

Por su parte, la helisuperficie de Posada de Valdeón se ejecutará en un enclave estratégico del Parque Nacional de los Picos de Europa y servirá como infraestructura de apoyo al operativo autonómico de prevención y extinción de incendios, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias forestales y reforzando la protección de las masas naturales del entorno.

Como empresa pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y medio propio de la Administración autonómica, Somacyl será la encargada de ejecutar ambas actuaciones, que se enmarcan en la política de la Junta de Castilla y León de reforzar la seguridad, la prevención de incendios y la conservación del medio natural, especialmente en zonas de alto valor ambiental y forestal.