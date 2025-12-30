Una autopista de polinizadores: Así es el proyecto contra el cambio climático nacido en Sanabria

"Seremos conscientes del cambio climático cuando falten los insectos, los polinizadores". Con esta afirmación el alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, presentó el proyecto del "Corredor de Polinizadores" desarrollado en el municipio sanabrés. Puebla ha acogido la jornada divulgativa de "Autopista Transfronteriza para insectos polinizadores", señalizada como AIP- Norte.

El técnico municipal Javier Franco y el representante de la empresa Kommad Natura, David Hernández, detallaron que la implantación del proyecto está prácticamente finalizada en el término de Puebla y Ungilde, AIP-Norte, financiado con fondos europeos. El proyecto comenzó a gestarse en 2018 y recibió el impulso de la asociación Agricultura Beeosférica por parte de Roberto Peña, que primó el criterio medioambiental y la biodiversidad de las abejas frente a criterios económicos. El enclave favorecido es Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Culebra, que articula la conservación, cooperación y conexión histórica y cultural con el territorio portugués.

El alcalde, en el centro con técnicos, presentando el proyecto. | ARACELI SAAVEDRA

Subrayaron que este proyecto "no es una idea metafísica, es exponer una situación, la de la especies de polinizadores, que están en decadencia". Este proyecto se ha gestado en jornadas en la Universidad Complutense de Madrid y con la federación de apicultores FNAP de Portugal.

La materialización ha sido la construcción del jardín de polinizadores en la ribera del río Tera en Puebla de Sanabria, con ocho parterres florales de plantas melíferas, ocho hoteles para polinizadores y ocho bebederos. Está pendiente la colocación de los nueve paneles informativos y de once atriles de identificación. Solo falta la cartelería en español y portugués. En los jardines periurbanos se ha construido tres parterres cerrados con sus hoteles y bebederos para insectos, con dos paneles informativos y un atril. En todos los casos se han vallado las zonas intervenidas por la presencia de herbívoros, especialmente ciervos. La actuación forestal ha consistido en el desbroce de una franja de monte bajo en el interfaz con el monocultivo de pino.