Pozuelo de Tábara ya tiene Tafarrón para 2026

"Las Suertes", como manda la ancestral y consuetudinaria tradición de siglos, han dictado sentencia: Isaac López Rodríguez, un joven madrileño de nacimiento y zamorano de alma y corazón, hijo de emigrantes y residente en la población de Arroyomolinos, en la Comunidad de Madrid, ha sido el elegido para encarnar en 2026 al Tafarrón de Pozuelo.

Isaac fue el niño ofrecido por la Madama en el ofertorio de la misa de San Esteban Protomártir del 26 de diciembre de 2006, con lo cual se ha cumplido con la creencia popular que atestigua que el ofrecido llegado el momento será Tafarrón. El afortunado hoy, diecinueve años después, es miembro del Ejército de España y aspirante a la Guardia Real.

Atrás han quedado tres días intensos donde los hijos de Pozuelo, vecinos y emigrantes, han disfrutado a corazón abierto manteniendo más viva que nunca su mascarada de invierno de 2026, la cual puso el broche de oro con "Las Suertes", un ritual donde una vez más se metieron en un sombrero los cuatro nombres de los mayordomos que de mayor a menor fueron sacando su papeleta y la suerte fue la encargada de destruir los cuatro personajes.

El Tafarrón tendrá como compañera de aventuras a la Madama, la cual será encarnada por otro hijo de emigrantes, en este caso Alejandro Vega Rodríguez, estudiante de Marketing y residente en Boadilla del Monte (Madrid). Se da la circunstancia de que Tafarrón (Isaac) y Madama (Alejandro) son primos carnales.

Los padres de los «Entrantes» de este año convidando a chocolate. | CH. S.

La chica que se encargó de llevar este año el bollo maimón, Myriam López Rodríguez, estudiante de la ESO, es hermana del nuevo Tafarrón, lo cual demuestra la implicación de familias enteras para preservar la tradicional mascarada: "Muchos de los jóvenes somos hijos de emigrantes y no hemos nacido aquí, pero nos consideramos hijos de Pozuelo de Tábara y llevamos en el corazón al Tafarrón; para mí es un orgullo que en 2026 lo encarne mi hermano".

Como "Alcaldes" estarán para el próximo año Eriz Casas González, que estudia Farmacia en la Universidad de Salamanca; y Sofía Vega Rodríguez, hermana de Alejandro y estudiante de Fisioterapia en la Universidad Europea de Madrid.

El resto de personajes, ocho, se otorgan directamente por el sistema de "roda", con los cual los mayordomos para el próximo año serán Lucas B.T., Latania G.M., Arturo M.T., y Silvia G.L., que este año fueron "Entrantes" portando a San Esteban Protomártir en la procesión. Sus familias fueron las encargadas de convidar a todos a chocolate con bizcochos en el día grande.

La participación en la mascarada de invierno de Pozuelo de Tábara, de la que forman parte doce personajes, implica para los voluntarios un ciclo de tres años en grupos de cuatro. El primer año, con alrededor de 18 años, se presentan como "Entrantes" en la tarde de Navidad, el segundo año pasan a ser los mayordomos encargados de "hacer la función" y cierran el tercer año elegidos a través de "Las Suertes" como Tafarrón, Madama o Alcaldes.

Myriam López Rodríguez, mayordoma del bollo maimón / Myriam López Rodríguez, mayordoma del bollo maimón. | CH. S.

Tras "Las Suertes", los dos elegidos para dar vida a los Tafarrones cumplieron con la costumbre de recibir y vestir los atributos que lucirán el 26 de diciembre de 2026.

Desde el día 16 de enero de 2008 rige los destinos de la mascarada la asociación cultural "Tafarrón y Madama" que ya integra a 514 socios, estando formada la Junta Directiva por Ángel Haro (presidente), Gorka Asenjo (vicepresidente), Mario Román (tesorero), José Manuel Carretero (secretario) y Sandra García, Gema Fernández, Covadonga Bertrand y Paula Tomás (vocales).

La entidad participa dentro del proyecto Masks y actualmente exhibe una máscara del Tafarrón junto a otras del mundo en el Museo do Pobo Galego ubicado en el antiguo convento del siglo XIII de San Domingos de Bonaval en Santiago de Compostela. Se trata de una iniciativa europea que pone en valor las máscaras tradicionales de carnaval a través de formación online, living labs y movilidad, uniendo artesanía, turismo cultural y economía local.n