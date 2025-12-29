Un padre y un hijo de 60 y 35 años, heridos tras volcar su vehículo en Mahíde

Un padre y un hijo han resultado heridos leves en un accidente de tráfico registrado en las últimas horas en la carretera ZA-912, en la salida hacia Boya, en el término municipal de Mahíde. El vehículo en el que circulaban volcó lateralmente fuera de la vía y fue necesaria la intervención de los bomberos del parque de Rionegro del Puente (Zona Norte) adscritos al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

Los ocupantes, de 60 y 35 años, estaban conscientes a la llegada de los agentes, si bien presentaban cortes en el cuerpo como consecuencia del impacto. Ambos salieron del vehículo por su propio pie.

Accidente en Mahíde (Zamora). / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

Se da la circunstancia que durante la intervención de los bomberos en este accidente, recibieron una llamada para atender un incendio en una vivienda habitada de Molezuelas de los Caballeros. Al solaparse ambos sucesos, hasta el fuego tuvo que trasladarse una dotación del parque de Bomberos de San Vitero.