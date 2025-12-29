Incendio en el interior de una vivienda habitada en Molezuelas de los Caballeros

Un incendio ha tenido lugar en las últimas horas en la localidad de Molezuelas de la Carballeda, en concreto, en el interior de una vivienda de la localidad, si bien no hay que lamentar daños personales. Efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora se trasladaron hasta el fuego tras recibir un aviso pasadas las 20 horas de la tarde. Hasta allí se desplazó una dotación del parque de Bomberos de San Vitero, al encontrarse los efectivos del parque de Rionegro del Puente actuando de forma paralela en un accidente de tráfico en la localidad de Boya.

Los Bomberos durante la intervención en Molezuelas de la Carballeda. / Consorcio de Bomberos de la Diputación de Zamora

A su llegada, los agentes comprobaron que el fuego se encontraba concentrado en una chimenea con la buena suerte de que no se había propagado al resto de la vivienda. Las llamas habían sido controlados previamente por las tres personas que se encontraban en el interior, lo que evitó que la situación revistiera mayor gravedad.

Una vez asegurada la zona, los efectivos realizaron comprobaciones de temperatura con cámara térmica y procedieron a la ventilación del inmueble para garantizar la completa seguridad de la vivienda antes de dar por finalizada la intervención.