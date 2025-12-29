El documento gráfico que te trasladará a otra vida: el romance de Sanabria rescatado de 1939

Este vídeo es más que eso, representa otra vida. Un documento gráfico que apela a la herencia y a los orígenes, al de dónde somos, al de dónde venimos. La Zamora del siglo XXI y, en concreto, la Sanabria de entonces, de donde procede esta joya compartida en Instagram, conecta de lleno con una tierra marcada por la memoria, la pertenencia y el vínculo.

Mujeres solas envueltas en harapos con un montón de niños hilan, cosen, lavan, cocinan y amamantan mientras sus maridos luchan en el frente. Así nace este romance de Puebla de Sanabria de 1939, una loa que versiona el mítico "Mambrú se fue a la guerra" con diferencias respecto al original pero cantado como nunca lo habías oído:

Es obra de Manuel García de Viñolas, director español.