El documento gráfico que te trasladará a otra vida: el romance de Sanabria rescatado de 1939

Mujeres solas, envueltas en harapos y rodeadas de hijos, hilan, lavan, cocinan y amamantan mientras sus maridos luchan en el frente

Mujeres de 1936 en Puebla de Zamora.

Mujeres de 1936 en Puebla de Zamora. / Filmoteca Española

Abril Oliva

Este vídeo es más que eso, representa otra vida. Un documento gráfico que apela a la herencia y a los orígenes, al de dónde somos, al de dónde venimos. La Zamora del siglo XXI y, en concreto, la Sanabria de entonces, de donde procede esta joya compartida en Instagram, conecta de lleno con una tierra marcada por la memoria, la pertenencia y el vínculo.

Mujeres solas envueltas en harapos con un montón de niños hilan, cosen, lavan, cocinan y amamantan mientras sus maridos luchan en el frente. Así nace este romance de Puebla de Sanabria de 1939, una loa que versiona el mítico "Mambrú se fue a la guerra" con diferencias respecto al original pero cantado como nunca lo habías oído:

Es obra de Manuel García de Viñolas, director español.

LA CANCIÓN

Mambrú se fue a la guerra

qué dolor, qué amor, qué pena,

Mambrú se fue a la guerra

no sé cuando vendrá.

Si vendrá “pa” la Pascua

si “pa” la Trinidad.

La Trinidad se pasa

Mambrú no viene ya.

Subiéronse a la torre

por ver si venía ya.

- Qué nuevas nos traes paje,

¿qué nuevas nos traerás?

- Las nuevas que os traigo

os han de hacer llorar.

Es que Mambrú se ha muerto,

lo iban a enterrar.

La caja era de oro

la tapa de cristal.

Las monjas que allí iban

lo iban a llorar.

Las luces que llevaban

pasaban de un millar.

