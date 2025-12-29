El documento gráfico que te trasladará a otra vida: el romance de Sanabria rescatado de 1939
Mujeres solas, envueltas en harapos y rodeadas de hijos, hilan, lavan, cocinan y amamantan mientras sus maridos luchan en el frente
Este vídeo es más que eso, representa otra vida. Un documento gráfico que apela a la herencia y a los orígenes, al de dónde somos, al de dónde venimos. La Zamora del siglo XXI y, en concreto, la Sanabria de entonces, de donde procede esta joya compartida en Instagram, conecta de lleno con una tierra marcada por la memoria, la pertenencia y el vínculo.
Mujeres solas envueltas en harapos con un montón de niños hilan, cosen, lavan, cocinan y amamantan mientras sus maridos luchan en el frente. Así nace este romance de Puebla de Sanabria de 1939, una loa que versiona el mítico "Mambrú se fue a la guerra" con diferencias respecto al original pero cantado como nunca lo habías oído:
Es obra de Manuel García de Viñolas, director español.
LA CANCIÓN
Mambrú se fue a la guerra
qué dolor, qué amor, qué pena,
Mambrú se fue a la guerra
no sé cuando vendrá.
Si vendrá “pa” la Pascua
si “pa” la Trinidad.
La Trinidad se pasa
Mambrú no viene ya.
Subiéronse a la torre
por ver si venía ya.
- Qué nuevas nos traes paje,
¿qué nuevas nos traerás?
- Las nuevas que os traigo
os han de hacer llorar.
Es que Mambrú se ha muerto,
lo iban a enterrar.
La caja era de oro
la tapa de cristal.
Las monjas que allí iban
lo iban a llorar.
Las luces que llevaban
pasaban de un millar.
