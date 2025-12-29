Adoración, la farmacéutica alistana pionera de una saga

Día 28 de diciembre de 1960, esa fue la histórica fecha en que, coincidiendo con la festividad de los Santos Inocentes, abría sus puertas la Farmacia de San Vitero, una iniciativa privada de una familia de Figueruela de Abajo que abría las puertas de la esperanza para la prestación de servicio público de suministro de medicamentos a todos los pueblos del Campo de Aliste: 65 años de vida contribuyendo a curar la enfermedad y aliviar el dolor de miles de alistanos y alistanas.

Los hoy ya octogenarios y nonagenarios y sabios alistanos y alistanas de todos los pueblos guardan como oro en maño en sus memorias y en sus corazones las acciones y aconteceres de Adoración y José, dos de las personas más ilustres de la historia de La Raya de España y Portugal, muy buena gente, sencillos y de gran corazón, que tras emigrar en la posguerra a la Universidad en Madrid y Salamanca para estudiar y labrarse un futuro, se licenciaron en Farmacia y Derecho y regresaron de nuevo a su orígenes para ejercer de una manera magistral en sus amadas tierras de Aliste como salvaguardas de la salud de sus paisanos llevando por bandera la honradez, la bondad y la gratitud.

Adoración Ferreira en sus primeros años en la farmacia de San Vitero / Cedida a Ch. S.

Adoración Ferreira Carretero nació un ya muy lejano día 23 de marzo de 1923 en la acogedora localidad de Figueruela de Abajo en el seno de la familia formada por la señora Gregoria Carretero Fernández natural de dicho pueblo alistano y el señor Santiago Ferreira Carretera un carabinero carballés jubilado nacido en Robledo, siendo ella la séptima hija de una familia numerosa de ocho hermanos entre los cuales estaba el histórico Eleuterio Ferreira Carretero otro ilustre alistano que fue Director de la agroganadera Revista Ferias y Mercados y veterinario titular de la ciudad de Salamanca.

Las Figueruelas

José Carbajo Barahona nació en Figueruela de Arriba el día 19 de febrero de 1923 hijo del ilustre Felipe Carbajo Domínguez un brillante practicante y enfermero alistano de Gallegos del Campo en unos principios del siglo XX en que solo había médico en Alcañices por lo cual él prestaba atención sanitaria a muchos pueblos de Aliste hasta fallecer por una tuberculosis que contrajo en su trabajo en 1926. Felipe (el padre de José) se casó con Angela Barahona Pérez de Figueruela de Arriba y tuvieron dos hijos José y Martín (el conocido como “Gafas”: taxista, tendero y cantinero), quedándose huérfanos en su más tierna infancia. Al enviudar la señora Angela se volvía a casar y tenía tres hijos más, una de ellas una adolescente que murió de tétanos. La familia regentó un estanco, comercio y tienda de textil en Figueruela de Arriba.

En unos tiempos difíciles Adoración emigró a Madrid para labrarse un futuro hasta culminar sus estudios de Farmacia en 1960. José realizaba los estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca siendo de los primeros de la época en obtener como se decía entonces una “Carrera”.

Ya farmacéutica, la joven Adoración fiel a su orígenes y siempre amante y defensora de la tierra que le vio nacer, regresó para orgullo de sus padres a Figueruela de Abajo lista y dispuesta para desarrollar su labor profesional y humana en Aliste.

Adoración Ferreria y José Carbajo en la actualidad / Ch. S.

San Vitero, por su ubicación céntrica y por su importancia poblacional, social y mercantil, fue el pueblo elegido y hasta allí se fue acompañada de su padre Santiago, montados en su burra de pura sangre zamorano-leonesa. La primera Farmacia Ferreira se instaló en la calle Llamas de San Vitero y allí se mantuvo alrededor de un quinquenio hasta que en 1966 tenía lugar el primer traslado a la travesía urbana de la carretera ZA-912 de Alcañices a Villardeciervos.

Fueron unos años dedicación exclusiva prestando servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, hasta que allá por 1980, en que comenzaron a librar un domingo sí y otro no.

Matrimonio

La iglesia Cristo Rey de Zamora capital acogió en pleno verano, el día 24 de julio de 1961, la boda donde se dieron el sí quiero los dos enamorados alistanos de “Las Higueruelas”: la novia Adoración de la de “Abajo” y el novio José de la de “Arriba”. No hubo tiempo para viajes y la luna de miel la pasaron juntos, pero atendiendo la farmacia en San Vitero, mientras sus familiares, paisanos y allegados celebraban las fiestas patronales de Santiago Apóstol en Figueruela de Abajo.

José Carbajo Barahona, su marido, fue la piedra angular a nivel administrativo de la farmacia. Un hombre adelantado a su tiempo que, aunque ejerció poco la abogacía, su labor fue esencial en la farmacia, aparte de ser corresponsal bancario, cobrador de letras de cambio, enlace con entidades financieras granjeándose numerosas amistades que le hicieron un muy ilustre alistano.

El día 3 de febrero de 1973 el Gobernador Civil de Zamora José María Encuevaría y Ortega (por imperativo legal) nombraba a José alcalde presidente del Ayuntamiento de San Vitero (San Cristales, San Juan del Rebollar, El Poyo y Collarino de Ceba) cargo en que desempeñó durante la transición democrática: hasta 1979. Su primera gran obra fueron las redes abastecimiento de agua y el saneamiento y la última promover lo que hoy conocemos como Recinto Ferial de San Vitero.

Foto de los hijos / Cedida

Adoración y José se dedicaron en cuerpo y alma la mayor parte de su vida a una farmacia que fue un referente a nivel local y comarcal pues aparte de estar abierta prácticamente todos los días del año tenían diferentes botiquines para atender a los vecinos de los municipios de Villardeciervos, Sagallos, Viñas, Maride, San Vicente de la Cabeza y Figueruela de Abajo, en este último caso atendido por su padre Santiago hasta que se fueron del pueblo, trasladando la botica a Figueruela de Arriba atendida por Martín, el hermano de José. Los días más concurridos solían ser por la masiva llegada de foráneos los días de feria y como no coincidiendo con las dos grandes romerías transfronterizas, la de San José el 19 de marzo y El Cristo” del 14 de septiembre.

Una familia ejemplar la formada por José y Adoración profundamente arraigada en los valores del trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y la solidaridad con el prójimo que dio como fruto cuatro hijos: Ángel José, Dori, Susi y Carmen.

Pionera

La farmacéutica saga de los Carbajo Ferreira sigue: su hija Dori siguió los pasos de su madre como farmacéutica abriendo las farmacias de Mahíde y San Vicente de la Cabeza, siendo actualmente funcionaria de Sanidad en la Junta de Castilla y León. Una sobrina, hija de Martín, tuvo la farmacia de Gallegos del Río. Farmacéutica es también una nieta de Adoración, la hija de Ángel José. Sus hijas y nietas siguen pues la saga de farmacéuticos iniciada por la pionera Adoración.

Farmacia de San Vitero / Ch. S.

Tras años de estudios, trabajo y esfuerzos el día 13 de febrero de 1976 Adoración Ferreira Carretero era nombrada funcionaria de carrera como farmacéutica titular, un reconocimiento sin lugar a dudas merecido por una trayectoria profesional y humana más que ejemplar que los llevó a ganarse el cariño, el respeto y la admiración de sus paisanos alistanos. Tras cuarenta años al pie del cañón en el año 2001 se jubilaban y traspasaban la farmacia que tan bien regentaron.

En unos tiempos actuales donde imperan los modernismos, las prisas y los individualismos que cultivan la lejanía y dan como fruto la soledad poniendo al borde del precipicio de la extinción ese sentimiento y espíritu de la convivencia y hermandad familiar y comunitaria en los pueblos que nos legaron nuestros ancestros, la estela, los principios la obra de Adoración Ferreira Carretero y José Carbajo Barahona siguen intactos en la memoria y el corazón de los alistanos y las alistanas, como sabiduría para la reflexión, con aquel trato humano que siempre ofrecían, siempre con una sonrisa, sin una mala cara, la cercanía y el compromiso de ambos, convertidos en una familia ejemplar que dedicó en cuerpo y alma su vida al servicio público de los pueblos y de sus ciudadanos, ayudando a quien lo necesitaba, sin pedir nada a cambio, hasta convertirse por méritos propios en una parte vital e imprescindible de la historia de su siempre querida comarca de Aliste.