Un varón de 55 años resulta herido en un accidente en Villardeciervos

El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han alertado de un accidente en la carretera ZA-912 del municipio de Villardeciervos, a la altura del kilométro 9.

El vehículo, en el que circulaban dos personas, ha chocado contra una señal y después ha volcado a causa del impacto.

Los ocupantes han quedado atrapados dentro del coche. Uno de ellos, un varón de 55 años, ha resultado herido.

Desde la Sala de Operaciones han dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a emergencias sanitarias de Sacyl.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de momento se desconocen las causas del accidente.