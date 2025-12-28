Un varón de 55 años resulta herido en un accidente en Villardeciervos
Los ocupantes del vehículo han quedado atrapados después del choque
El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han alertado de un accidente en la carretera ZA-912 del municipio de Villardeciervos, a la altura del kilométro 9.
El vehículo, en el que circulaban dos personas, ha chocado contra una señal y después ha volcado a causa del impacto.
Los ocupantes han quedado atrapados dentro del coche. Uno de ellos, un varón de 55 años, ha resultado herido.
Desde la Sala de Operaciones han dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a emergencias sanitarias de Sacyl.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de momento se desconocen las causas del accidente.
