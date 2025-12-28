Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un varón de 55 años resulta herido en un accidente en Villardeciervos

Los ocupantes del vehículo han quedado atrapados después del choque

04/01/2021 Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD JCYL / JCYL / Europa Press

Vanessa Remesal

El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han alertado de un accidente en la carretera ZA-912 del municipio de Villardeciervos, a la altura del kilométro 9.

El vehículo, en el que circulaban dos personas, ha chocado contra una señal y después ha volcado a causa del impacto.

Los ocupantes han quedado atrapados dentro del coche. Uno de ellos, un varón de 55 años, ha resultado herido.

Desde la Sala de Operaciones han dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a emergencias sanitarias de Sacyl.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de momento se desconocen las causas del accidente.

