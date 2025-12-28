Feliz Navidad desde Lubián
Con la propina musical de "Feliz Navidad", la Coral Tierras Altas de Sanabria Carballeda cierra el concierto de Navidad en la iglesia de San Mamés de Lubián
Los componentes de la Coral abrieron el repertorio con su alternancia habitual de piezas clásicas con populares, desde composiciones del Renacimiento hasta villancicos populares recopilados en pueblos como Nuez de Aliste.
La coral abrió el concierto interpretando a cuatro voces "Adestes Fideles" para continuar con "Din di rin din" y "En medio del silencio".
Con un "Gloria al recién nacido" recordaron la música tradicional de Nuez de Aliste. "Verbum caro" pertenece al repertorio de música culta mientras que "Los Charafallos" combinan esa tradición del villancico que acompaña a la vida de los pueblos, en fechas de la matanza del cerdo. "Riu Riu chuiu" y "Nana al recién nacido" y la pastorada "Haced pastores". Esta vez al palo flamenco acompañó la guitarra.
Ante el público de Lubián se presentó a una de las cantoras de reciente incorporación a la coral, Contemplación Silva "Conte". Y para admirar también, la parroquia tiene uno de los belenes más completos. n
