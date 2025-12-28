Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feliz Navidad desde Lubián

Con la propina musical de "Feliz Navidad", la Coral Tierras Altas de Sanabria Carballeda cierra el concierto de Navidad en la iglesia de San Mamés de Lubián

Villancicos en Lubián, del Renacimiento a Nuez de Aliste.

Araceli Saavedra

Los componentes de la Coral abrieron el repertorio con su alternancia habitual de piezas clásicas con populares, desde composiciones del Renacimiento hasta villancicos populares recopilados en pueblos como Nuez de Aliste.

La coral abrió el concierto interpretando a cuatro voces "Adestes Fideles" para continuar con "Din di rin din" y "En medio del silencio".

GALERÍA | Concierto de villancicos en Lubián

GALERÍA | Concierto de villancicos en Lubián / Araceli Saavedra

Con un "Gloria al recién nacido" recordaron la música tradicional de Nuez de Aliste. "Verbum caro" pertenece al repertorio de música culta mientras que "Los Charafallos" combinan esa tradición del villancico que acompaña a la vida de los pueblos, en fechas de la matanza del cerdo. "Riu Riu chuiu" y "Nana al recién nacido" y la pastorada "Haced pastores". Esta vez al palo flamenco acompañó la guitarra.

Ante el público de Lubián se presentó a una de las cantoras de reciente incorporación a la coral, Contemplación Silva "Conte". Y para admirar también, la parroquia tiene uno de los belenes más completos. n

