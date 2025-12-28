La España Vaciada solo ve "humo" en el plan de Tierra de Campos: "O actúan o se cierran los pueblos"

"Humo". Las plataformas de la España Vaciada de Salamanca, Valladolid, Palencia y León, además de Ahora Decide en Zamora, no encuentran "hechos tangibles" en el "ambicioso" Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos (2024-2031), lanzado por la Junta con el objetivo de favorecer la industrialización de 206 municipios y una dotación de 63 millones de euros, más de 48 aportados por la Administración autonómica y cerca de 15 millones procedentes de las diputaciones del ámbito territorial de Tierra de Campos.

"Últimamente Mañueco (en referencia al presidente de la Junta) parece un rey Midas repartiendo cantidades enormes de millones de euros por toda la Comunidad Autónoma, pero no se da cuenta de que no tiene presupuesto. Eso es mentir a los ciudadanos" proclama el portavoz de Ahora Decide en Zamora, Manuel Fuentes.

Y todo al hilo del aprobado y "multianunciado" Programa Territorial de Tierra de Campos donde los representantes de la España Vaciada de Salamanca, Valladolid, Palencia y León no ven "en resumen, nada" mientras "el territorio va languideciendo y si no se hace algo pronto, se muere; se cierran los pueblos".

"Pulso débil"

Manuel Fuentes se ha valido del reciente estudio demográfico "La España de los 50 millones de habitantes", elaborado por Opina 360 por encargo de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de Foment del Treball, para dibujar la situación "muy preocupante" de la provincia de Zamora, "el área de España con mayor índice de envejecimiento".

Un relato no menor si, como precisa el estudio, "la evolución de la economía no puede desvincularse de las tendencias demográficas de un territorio, porque estas condicionarán el futuro". Se apunta al "desafío" que representa la relación entre demografía y crecimiento económico. "El envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad amenazan con reducir el dinamismo económico en muchos países desarrollados, como es el caso de España".

Máxime cuando los índices se acentúan en provincias como Zamora –una de las que muestran un "pulso débil" junto a Orense o la franja oeste de León, Zamora y Salamanca–, que en 25 años ha perdido 36.125 habitantes y "es líder en la caída de natalidad, con un descenso del 44% a lo largo del mismo periodo" precisa Fuentes.

Por la izquierda Nieves Trigueros, David Ramos, Manuel Fuentes y David San José, ayer en la comparecencia ante los medios. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Desde el punto de vista territorial, la caída de los nacimientos afecta ya a prácticamente toda España. En 2024, solo tres provincias tuvieron más nacidos que en el año 2000: Almería , Guadalajara y Toledo. Pero Zamora se sitúa en el otro extremo con una caída del 44,1% a la que solo se acerca Las Palmas con el 40,3%, seguidas de otras 14 provincias con pérdidas superiores al 30%. Como destaca el informe de Opina 360, que ha revelado Ahora Decide, "la población influye tanto en la capacidad productiva de una economía como en el nivel de demanda de bienes y servicios".

Diferencias territoriales

Zamora no puede por menos de verse interpelada, con "el nivel de envejecimiento más alto del país" ha advertido Manuel Fuentes, con el 33% de población en edad de jubilación (más del triple que la población infantil), frente al 14% de España. Y en cuanto al peso de la población activa, en el conjunto de España, una de cada cinco personas activas (21,3%) tiene 55 o más años. Pero si se desciende a escala provincial se revelan grandes diferencias territoriales. Zamora (29,8%) y Salamanca (28,1%) alcanzan las mayores cotas de envejecimiento de sus activos laborales, en contraste con Cádiz (18,3%), Baleares (18,7%) y Almería (18,8%) revela el estudio encargado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales.

"Esto significa que el envejecimiento de la población va en progreso y en los próximos años vamos a tener mucha menos gente activa. Necesitamos que venga gente a esta provincia para poder mantener nuestro nivel socioeconómico".

Movilizaciones en dos meses

Para las plataformas de la España Vaciada, y Zamora Decide, nadie como los alcaldes de los pueblos de Tierra de Campos para constatar que "nada se ha puesto en marcha. Muchas fotos, mucha parafernalia, pero la realidad es que no tenemos información; eso es lo que nos transmiten" precisó el portavoz de Ahora Decide sobre la aplicación del plan en la Tierra de Campos zamorana. "Exactamente igual que las otras tres provincias implicadas en esta gran zona (Palencia, Valladolid y León)". Ante esta "inacción", las plataformas de la España Vaciada de esas tres provincias y Ahora Decide anunciaron que darán "un plazo de dos para que saquen las líneas concretas que han prometido a todos los pueblos. Que la gente vea que esto se mueve, que hay dinero y puede pedir las ayudas"; de lo contrario anuncian movilizaciones.

"Tierra de sacrificios"

Porque, lamentó David San José (portavoz de España Vaciada de Valladolid) "están generando proyectos que no son creíbles ni reales; la mayoría de los ayuntamientos no tienen conocimiento del plan". David Ramos, de España Vaciada de Salamanca, repartió culpas al Gobierno de España y la Junta ante el rosario de promesas incumplidas con el territorio, y muy especialmente con las provincia del oeste, León, Zamora y Salamanca. "Solo nos quieren para tierra de sacrificios, para minería y embalses".

Desde España Vaciada de Palencia, Nieves Trigueros, incidió en que "llevamos cinco años desde que se anunció el plan de Tierra de Campos y ha pasado un año desde que se presentó, en enero de 2025, sin que veamos "avances tangibles". Censuró medidas como el "modelo industrial de plantas de biogás, que no queremos en los pueblos" o la "inoperancia y ayudas irrisorias" en las medidas de apoyo a la vivienda y arraigo. Cuestionó la palentina el incumplimiento de las oficinas anunciadas; "en Medina de Rioseco la acaban de abrir, la de Villalpando está cerrada" y así sucesivamente. "Un plan de promesas incumplidas" que, según los comparecientes en Zamora, "solo ha sacado adelante ayudas a emprendedores y para financiar el proyecto turístico de cicloturismo ‘Campos Cycling’. Lo demás son historias inventadas".