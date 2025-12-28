Aplaudida representación de "La Cordera" en Muelas del Pan
El pueblo recupera la representación después de 38 años
I. G.
Muelas del Pan ha vivido un 27 de diciembre para recordar con la representación de "La Cordera" después de 38 años.
Una puesta en escena que, como recuerda Manuel Pérez Rapado, tenía lugar el día de Nochebuena con motivo de la "Misa de Gallo", a medianoche. Las "Corderas" o "Pastoradas" narran el nacimiento de Jesús en Belén y la adoración que los pastores le hacen con cánticos, ofrendas y declamaciones.
El desarrollo de "La Cordera" de Muelas del Pan ha seguido los cánones de los pueblos vecinos como Villalcampo, Cerezal, Andavías, Palacios, Carbajales… aunque con variantes: los pastores y zagales se dividen en dos grupos, unos en el atrio o "corral de la iglesia", como se dice en Muelas, y el otro grupo en el interior.
Una vez terminados los cánticos, se realizaro las declamaciones de romances y poesías por los pastores y zagalas, ofreciendo a la Virgen y al niño multitud de regalos. Para finalizar el acto, se despiden cantando villancicos populares.
Una tradición que se ha revive este 2025 entre el agradecimiento y el aplauso de todos los presentes.
