Aliste ya tiene página web sobre el inventario etnográfico sobre su arquitectura

Estudiantes de la Universidad de Salamanca han diseñado y creado la página web de la Plataforma en Defensa de la Arquitectura Tradicional de Aliste, bajo la dirección técnica de contenidos y arquitectura web de miembros de la propia Plataforma.

Un trabajo que surge de la dotación de dos becarios de la USAL, en el verano de 2025, compartidos con el Ayuntamiento de Alcañices a través del programa Campus Rural. Con ellos se continuó la segunda parte del Inventario Etnográfico que está pendiente para la parte occidental de Aliste, además de otras labores como la creación de un fondo temático sobre arquitectura tradicional en la biblioteca de Alcañices.

Tras su creación, después de varios meses en los que se ha ido revisando y completando con la participación de asociados, se la fue dotando de contenido "y en ella encontramos un amplio catálogo de recursos donde podemos descubrir, entre otros, el apartado Galería, con una colección inmensa de imágenes de los bienes de todos y cada uno de los pueblos de la comarca, las secciones donde se recogen nuestras actividades, entre las que destaca el archivo con acceso directo a las fichas del Catálogo de nuestro Inventario Etnográfico, registrado en la Junta de Castilla y León, con la descripción, planimetría e imágenes de todos los bienes inventariados en los pueblos donde se ha realizado el inventario" destacan desde la Plataforma.

Creación de la web sobre arquitectura tradicional de Aliste / Cedida

Desde agosto de 2020 esta Plataforma en Defensa de la Arquitectura Tradicional de Aliste reúne la preocupación de un grupo de alistanos "sensibilizados por el avance de la degradación de nuestra arquitectura tradicional. Facebook, Instagram o X (anteriormente Twitter) son testigos de sus numerosas publicaciones, historias, comentarios... con las construcciones populares de nuestra comarca como protagonista·.

La página web que ahora se estrena "pretende ser dinámica y recoger nuestras actividades cotidianas, la cual se irá dinamizando a medida de nuestras actuaciones. Se suma como un canal de difusión más a nuestras redes sociales, donde publicamos contenidos periódicos sobre nuestras acciones y reportajes gráficos sobre el estado de nuestra arquitectura tradicional, siempre desde un enfoque de concienciación en pos de su protección y conservación".

Creación de la web sobre arquitectura tradicional de Aliste / Cedida

La Plataforma confía en que será "una gran ayuda para difundir nuestros objetivos, la salvaguarda y la puesta en valor de los distintos elementos que han sido construidos siguiendo los patrones de la arquitectura popular que caracteriza a la comarca de Aliste".

En sus distintos apartados, "nos podemos hacer una clara idea de la situación actual de nuestra arquitectura tradicional, documentarnos y, sobre todo, participar con nosotros/as en el fomento de su aprecio y consideración, ayudándonos en la necesaria sensibilización del conjunto de la sociedad alistana para conseguir su adecuada protección". La dirección en Internet es https://alistearquitectura.wixsite.com/inicio