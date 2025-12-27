Las "Hogueras del Gallo”, la ancestral costumbre de vivir las Pascuas de Navidad en La Raya

Españoles y portugueses han disfrutado en estas Pascuas Navideñas un año más de las ancestrales “Hogueras del Gallo” una tradición típica rural hispanolusa que tiene a los mozos y rapaces como protagonistas en “La Raya” de España y Portugal.

Las “Hogueras del Gallo” propias antaño de la mayoría de los pueblos alistanos y trasmontanos entre Nochebuena y Nochevieja eran cosa de los “Concejos de Mozos” unas comunidades que antiguamente estaban regidas por una autoridad mayor que era el “Alcalde” en el caso de Aliste y el “Mayordomo” en el caso de Tras os Montes. Fueron cayendo en el olvido durante las dictaduras de Salazar y Franco perviviendo en algunas zonas como el concelho rayano de Miranda de Douro.

Las “Fogueiras do Galo” se iniciaron por la mañana con la partida de los jóvenes y fornidos mozos mirandeses hacia los montes públicos del Planalto Mirandés provistos de hachas, picachones, machados, sierras y atrozadores, junto a las morralas bien pertrechas de viandas propias de la tierra para recobrar las fuerzas perdidas mientras cortabas la leña de encina y roble y arrancaban las jaras.

Fiesta de las "Hogueras del Gallo" en Miranda do Douro / Ch. S.

El punto álgido del ritual comenzaba en plena serranía cuando los mozos comenzaron a cargar los antiguos “Carros de Bueyes” como durante siglos hicieron sus antepasados unas veces para llevar a los hogares y otras para las fogueiras do galo.

Con los “Carraciles” (así llaman los rayanos a los carros cargados al máximo) llegaba el turno para disfrutar del almuerzo, más que una comida una merienda, donde los sufridos leñadores, con la satisfacción del trabajo bien hecho y la buena jera lista, se sentaron y dieron buena cuenta de un festín a base de bacalao crudo, alheiras, chouricas, chorizos, jamón y carne asada a la brasa, todo ello aderezado con el exquisito pan típico mirandés y el preciado vino portugués del Duero. Una exquisita comida donde sin embargo lo más importante fue el atemperamiento generado haciendo bueno el dicho de que la unión hace la fuerza que “Valen mas muchos pocos que pocos muchos”.

Los “Mayordomos” fueron los encargados, ya al final de la tarde, en lo que alistanos y trasmontanos conocemos como la anochecida, de organizar la partida de la “Carruna” (grupo de carros vecinales que colaboran conjuntamente en un ajera comunitaria), saliendo los carros cargados con la leña, pero no arrastrados por bueyes sino por los propios mozos, camino de la ciudad de Miranda do Douro, en una peculiar comitiva única en la Unión Europea, a la que al llegar a la zona urbana se fueron uniendo los rapaces (niños) ya deseosos de llegar mozos y tomar la alternativa

El chirriar de los carros, de los antiguos, con sus ruedas de madera, rompiendo el silencio en la lejanía al avanzar sobre el asfalto de las carreteras, avisaba a los vecinos y foráneos, niños, jóvenes y mayores de que los rapaces y la carruna se acercaban, despertando el interés a su paso, la sorpresa y admiración, hasta llegar a la misma escalinata de la Catedral de Niño Jesús de Miranda do Duro donde se unieron a la fiestas la danzas guerreras con las Pauliteiras de Miranda.

Al caer el negro manto de la noche, sin que nadie se diera cuenta del como ni el porqué, se encendió la Fogueira do Galo iluminando un mágicamente entorno dentro del casco histórico (castillo) a la cual se fueron uniendo gentes de todas las edades, jóvenes y mayores inmersos en los mejores momentos y deseos de las Pascuas Navideñas reafirmando a Tierra Natal de Miranda do Douro como el alma, corazón y vida de la Navidad en toda “La Raya” de España y Portugal.

La presidenta de la Cámara Municipal Helena Barril, satisfecha con Tierra Natal y muy ilusionada, a la vez que desea unas Felices Pascuas Navideñas y concordia, paz y salud para todas las gentes de “La Raya” de España y Portugal, se muestra ilusionada porque la frontera, ya solo sobre los mapas geográficos,se reafirme ´”con un cruce de caminos que siga cultivando y cosechando la hermandad y la convivencia entres zamoranos y trasmontanos”.

Para Helena Barril “La provincia de Zamora y el concelho de Miranda do Douro seguimos caminando juntos, nunca solos, compartiendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, poniendo en valor nuestros valores y señas de identidad cultural, gastronómica, agroalimentaria, romera, comercial y económica. El 2026 sera un nuevo año de la esperanza donde entre todos seguiremos trabajando por llevar el progreso y el desarrollo social y económico a nuestro territorio, a nuestros pueblos y a nuestras gentes para mejorar la calidad de vida de todos los zamoranos y mirandeses y durante los 365 días del año el concelho y la ciudad de Miranda do Douro tendrán abiertas las puertas de para en par a todos los portugueses y españoles que nos quieran visitar: aquí nadie es ni se sentirá forastero porque nos unen nuestros anhelos, sueños y esperanzas”.

Satisfacción general en la ciudad fronteriza del Niño Jesús de la Cartolinha por una muy alta participación tanto de ciudadanos y familias mirandesas como zamoranas en Terra Natal un evento que esta cumpliendo su objetivo principal de estrechar aún más si cabe los lazos sociales, culturales, folclóricos y económicos ya existentes entre Zamora y el concelho de Miranda do Douro.