La Visparra pasa la prueba de agua y fuego en Vigo de Sanabria

Visparras, visparros y talanqueiras protagonizaron el desfile de la mascarada de Vigo de Sanabria, arropada por numerosos participantes que siguieron todo el cortejo, desde la Ermita de Gracias hasta las Escuelas. El recorrido animado tuvo un momento ceremonial, a mitad de trayecto, cuando el cura casó desde la torre de la Iglesia a la juventud soltera entre rimas, ripios y coreo de talanqueiras y visparras.

Con la fórmula convencional “¡Casaremos, casaremos, dejaremos de casar! A Susi, que vive aquí al lado, con una que no se haya broceado”. Nuria, Adrián, Raúl de Belén, Mario, Sergi, etc. así todos los vecinos en edad casadera pasaron por los versos del cura, acompañado de los morenos. A varios de los casados se les ilumina el alma, en cambio a otros consortes la suerte no les agrada. Pero todos van contentos cuando acaba la jornada”, sentenciaba en oficiante desde la torre.

Las talanqueiras pasaron momentos de calor extremo y cumplieron con la tradición de entrar a probar el agua al río Forcadura al pozo bajo el puente ante el aplauso general de todos.

GALERÍA| La Visparra de Vigo de Sanabria 2025 / Araceli Saavedra

El ciego también pasó momentos de calorcuando las pajas de su traje fueron prendidas en los puntos clave del recorrido, hasta que su doble ardió en la hoguera. La filandorra con su fuso y sus coloretes hacía las picias entre los gorros del cortejo. A lo largo del recorrido hubo momentos especiales con Carmen, la mujer más mayor del pueblo que lanzó besos a todos; Chimeno, el herrero y el mayor de Vigo; y con la familia de Celso “el del bar” por estos tristes momentos. La comitiva se paró en un homenaje emocionado ante la puerta de su hermana que se iba el día de Navidad y que siempre participaba en esta fiesta.

Chorizo y salchichón a colgar del garabito, de puerta en puerta. El cortejo daba la bienvenida a una nueva familia al pueblo que se sumaba a los usos y costumbres del pueblo, chorizo en mano y a colgar del palo.

“He gastado toda la farina” resumía el Ciego que durante el camino lanzaba cernada a espectadores y curisosos. Con ilusión y mucha gente joven y menuda la tradición tiene el relevo asegurado. Lo que también estuvo asegurado fue el vaso de chocolate al finalizar un recorrido que terminó en 4 grados bajo cero.