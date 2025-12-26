El toreo zamorano embestirá en 2026

Aunque aún no ha llegado, 2026 arranca con la feliz noticia taurina de que el único matador de toros en activo de la provincia de Zamora, Alberto Durán, estará en la próxima edición de la Copa Chenel.

Durán se hace así un hueco entre los 18 toreros que paticiparán en la Copa Chenel 2026, que organizan la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid y para la que también se conocen ya sus fechas: la primera fase comenzará el 28 de marzo y la novedosa semifinal a seis será el 18 de julio, mientras que la gran final, de la que saldrá el ganador de la edición, tiene aún la fecha por determinar, aunque será la primera vez que se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas.

Tampoco se conocen aún la fecha ni localidad madrileña en las que lidiará el zamorano, que se determinarán en el habitual sorteo del calendario del certamen.

El zamorano regresará así al certamen nacional de toreros tras su fugaz paso por la edición de 2023. Alberto Durán toreó entonces en el primero de los festejos de la fase clasificatoria, que se celebró en la plaza de toros de Villa del Prado, donde compartió paseíllo con Juan del Álamo y Francisco José Espada, y lidió toros de Monte la Ermita y de Pablo Mayoral.

Erik de Zamora, toreando en su debut como segundo.

Aquel no era el mejor momento personal de Durán que, tras varios años sin vestirse de luces, había vivido el fallecimiento de su padre menos de una semana antes.

Aun así, Alberto Durán dio la cara en el ruedo de Villa del Prado, pero no tuvo suerte. El torero fue cogido aparatosamente por el segundo toro de su lote, el quinto de la tarde, de Monte la Ermita, lo que le impidió estoquearlo y, por consiguiente, le hizo perder la puntuación necesaria que le podría haber servido para pasar a la siguiente fase.

A pesar de ello y de que, como el diestro aseguró en una entrevista con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se le había prometido, la organización no contó con él en la siguiente edición ni tampoco en la de 2025.

Tres años después, el zamorano vuelve a estar entre los toreros elegidos para la Copa Chenel, cuya organización ha destacado ante su regreso su "figura de temple y clasicismo", además de su "capacidad de entrega y toreo profundo".

Alberto Durán, además, fue la apuesta personal de Gonzalo Bienvenida en el programa "Chenel Reveal", en el que el pasado 16 de diciembre, se desvelaron los toreros que participarán en esta edición. Para el nieto de Antonio Bienvenida, el augurio es que el zamorano se proclamará ganador del certamen este año. Y la afición zamorana tiene la misma esperanza porque eso significaría que el matador colocaría a la provincia en el mapa taurino.

Pablo Hernández Torres, en una clase práctica en Mombeltrán (Ávila).

Bolsín de Ciudad Rodrigo

Por su parte, los alumnos zamoranos de la Escuela Taurina de Salamanca Pablo Hernández Torres y Erik de Zamora figuran en el listado de aspirantes admitidos en los tentaderos del bolsín taurino Mirobrigense previo al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Ambos jóvenes aseguran, que llevan varios cursos en la escuela salmantina, estar satisfechos por esta oportunidad, aunque se muestran cautos antes del desarrollo de los tentaderos. Los listados de los aspirantes que debutarán en cada uno de ellos se publicarán el 5 de enero.

Los tentaderos tendrán lugar los días 17 y 18 de enero en las ganaderías "Oliveira y Irmâos" (Portugal) y "El Freixo" (Julián López "El Juli"), respectivamente.

Además, el novillero Julio Méndez, con ascendencia familiar materna en Villarín de Campos, toreará en la primera feria de la temporada, la de Valdemorillo (Madrid), el próximo 6 de febrero, en la novillada que abrirá la feria taurina de San Blas y La Candelaria. Esa tarde, compartirá cartel con Álvaro Serrano, Mario Vilau, Sergio Rollón, Félix San Román y Samuel Castrejón, que lidiarán novillos de Jiménez Pasquau.