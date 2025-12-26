Segundo procedimiento de caducidad de una concesión hidroeléctrica en Zamora, ahora el Salto de Castro

La Confederación Hidrográfica del Duero, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha iniciado el expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas de la Central Hidroeléctrica de Castro (Castro II y Castro II). Se trata de la segunda de las llamadas grandes centrales del país incursa en el proceso de caducidad de las concesiones al cumplir, en el año 2027, los 75 años desde la adjudicación del aprovechamiento.

Con la explotación del embalse de Villalcampo, que cumplió los 75 años de cesión el 10 de octubre de 2024, arrancaba un inédito proceso de extinción de los derechos concesionales sujeto, en muchos casos, a la condición de que las instalaciones revertirían al Estado

Ahora le toca el turno a Castro, también en Zamora y en el sistema Saltos del Duero –la mayor cuenca hidrográfica de la Península Ibérica–, lo que sitúa a la provincia en la delantera del gran proceso de extinción de concesiones a nivel nacional que hasta 2030 afectará a 255 centrales en todo el territorio español. Inaugurado en 1952, el embalse de Castro cuenta con una capacidad total de 27 hm³ de agua y una superficie de 180 hectáreas.

Ayuntamientos afectados

El expediente de extinción de Castro se inició el pasado 6 de noviembre y la concesión caduca en julio de 2027. Así lo confirmaba el subdirector de Dominio Público Hidráulico Infraestructuras del Miteco, Tomás Sancho, durante una reunión con la secretaria general de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), Maite Bardají; el vicepresidente de Femembalses y presidente de la Asociación de Municipios con Centrales y Embalses de Zamora, Javier Aguado y la Secretaria Técnica y asesora de los municipios afectados por Centrales y Embalses de Zamora, María Ángeles Vasallo.

Aunque aún no se ha notificado el expediente a los ayuntamientos zamoranos afectados (Fonfría, Villardiegua de la Ribera, Moral de Sayago, Villalcampo, Pino del Oro y Villadepera), "tendremos que estar atentos para personarnos y presentar las alegaciones que estimemos oportunas y, al igual que pedimos para Villalcampo y se aceptó, que se nos tenga en cuenta en todo el proceso hasta la nueva adjudicación" precisa María Ángeles Vasallo.

Reunión de la Comisión Ejecutiva de Femembalses con presencia de representantes zamoranos / Femembalses

Comienza así la tramitación de la extinción del aprovechamiento del Salto de Castro cuando aún no se ha dictado resolución sobre la caducidad de la concesión de la Central Hidroeléctrica de Villalcampo, que oficialmente finalizó el 10 de octubre de 2024. Aunque el expediente se había iniciado en octubre de 2021 y a pesar de las prórrogas concedidas, es tal la complejidad del primer caso de estas características que se tramita en España que no ha sido posible resolver en el plazo establecido, que concluía en enero de 2025.

El procedimiento caducó, se archivaron todas las actuaciones realizadas y la CHD ha incoado un nuevo procedimiento de extinción de la concesión. Todo ello ha retrasado la reversión al Estado y un nuevo concurso de los aprovechamientos hidroeléctricos que siguen en manos de Iberdrola.

Esta fue una de las cuestiones tratadas en la reunión de los representantes de municipios con embalses con el alto cargo del Miteco. Tomás Sancho confirmó que el actual expediente de extinción de la concesión de Villalcampo se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Duero y "esperan que esté resuelto en primavera" apunta el vicepresidente de Femembalses y presidente de la Asociación de Municipios con Centrales y Embalses de Zamora, Javier Aguado sobre el contenido de la reciente reunión en Madrid.

Los ayuntamientos esperan expectantes una resolución y el consiguiente proceso de licitación de la central donde existe el compromiso de saldar una "deuda histórica" no cumplida hace 75 años.

Impuestos

Una de las grandes preocupaciones de los municipios afectados por la extinción de las concesiones es el impacto en las arcas municipales. En ese sentido, tal como ha confirmado el subdirector de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras, el Ministerio ya está trabajando en la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico para que en el periodo intermedio desde que se extingue la concesión de una central hidroeléctrica y revierte al Estado, hasta la nueva adjudicación los ayuntamientos no dejen de cobrar el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) pues, de acuerdo con la normativa actual, las Administraciones Públicas estarían exentas de ese tributo.

Se trata de que los territorios cedentes no pierdan su nivel de ingresos generados por este tipo de actividades. "Existe mucha preocupación de los municipios por ver cómo se resuelve este tema, ya que supondría una pérdida de tributación si se retrasan las nuevas concesiones" apunta la secretaria técnica y asesora de los municipios afectados por Centrales y Embalses de Zamora, María Ángeles Vasallo.

Recurso pendiente

El impacto es relevante, pues la pérdida del IAE puede suponer a muchos ayuntamientos zamoranos afectados por embalses entre el 50 y el 80% de su presupuesto anual, lo que agrava los problemas territoriales y demográficos que ya padecen. "Hemos luchado para que nuestros municipios no se vean afectados por ese periodo intermedio y tenemos el compromiso del Ministerio para modificar ese reglamento que, tal y como está hoy, nos dejaría sin el ingreso del IAE mientras las centrales están en manos del Estado" indica Aguado.

La tramitación de la caducidad de la concesión de Villalcampo tiene otro frente abierto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que deberá resolver el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Iberdrola respecto al plazo concesional. La adjudicataria sostiene que es de 99 años mientras que el Miteco y los ayuntamientos afectados defienden que la concesión de la concesión de aguas para la producción de energía eléctricas en las centrales de Villalcampo I y II es de 75 años.