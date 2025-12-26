Los pueblos de Zamora también se visten de Navidad

Telas y esferas de poliespan convertidas en el portal de Belén, ruedas desgastadas o radios de bicicletas pintados de blanco para erigir un muñeco de nieve, o caballetes que forman una descomunal estrella. También coronas decorativas vegetales o a base de papel de periódico y medallones de madera plagados de motivos festivos. Son algunas de las apuestas decorativas ideadas en los talleres "Navidad artesana" y que ya decoran domicilios particulares y especialmente las calles de unos pueblos cada vez más iluminados durante estas fechas festivas. La alternativa a la falta de presupuestos municipales para acometer la iluminación navideña la ponen los vecinos y, sobre todo, ellas.

Un proyecto impulsado por la Diputación de Zamora en un total de 18 localidades: Algodre, Domez, San Mamed, Villalba de la Lampreana, Villárdiga, Tábara, Ferreras de Arriba, Argujillo, La Bóveda de Toro, Arrabalde, Castrogonzalo, Uña de Quintana, Santibáñez de Vidriales, Sanzoles, Villardiegua de la Ribera, Fresno de Sayago y Toro.

Medallones de madera decorados en el taller de Villardiegua de la Ribera / Cedida

La sostenibilidad es la base de unos talleres en la que los materiales empleados son, o bien reciclados, o vegetales. Piñas, restos de leña o ramas se ponen al servicio de las mentes más creativas en el taller dirigido por Mónica Castelo en Villardiegua de la Ribera y coordinado por el Centro de Acción Social de Bermillo. Su destino: los edificios municipales y los rincones más singulares del pueblo.

En Fresno de Sayago se han aprovechado incluso elementos destinados al montaje de mesas y que, una vez considerados inservibles, cobran una segunda vida. Allí, la labor dinamizadora habitualmente impulsada por la asociación de mujeres "El Corpus" cuenta este año con la ayuda de Andrea Isabel Bueno. A lo largo de siete sesiones han dado forma a un jardín de goma eva y a un portal de Belén con figuras de 1,20 metros de alto. Unas manualidades que ya decoran los principales puntos del pueblo, desde la plaza de las escuelas a la entrada al bar de la asociación cultural, y que se suma al tradicional nacimiento que desde hace años se ubica en el atrio de la iglesia parroquial de San Miguel.

La mente creativa de Andrea se ha puesto al servicio también entre los vecinos de Luelmo, donde las manualidades se han enmarcado en un taller más amplio de envejecimiento activo. Allí, la implicación no ha sido menor y el espíritu navideño da la bienvenida a la mismísima entrada al pueblo. Un encendido acompañado incluso de fuegos artificiales que, lejos de las competiciones por el número de luces, apuestan por hacer más agradable la estancia festiva de quienes diariamente residen en el medio rural y de quienes regresan a casa por Navidad.