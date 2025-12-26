Pozuelo de Tábara revive el ancestral Tafarrón

Pozuelo de Tábara ha revivido este viernes la ancestral costumbre consuetudinaria del Tafarrón una de las mascaradas de invierno que más y mejor ha sabido preservar en conjunto y en su esencia más pura los rituales religiosos y paganos, -juntos que no revueltos-, convirtiéndole ello en una de las celebraciones de su estilo con un mayor valor escenográfico de “La Raya” de España y Portugal.

Las tradiciones ancestrales que se precian de serlo están para cumplirlas “como antes” y allí estuvieron al amanecer, bajo la escarcha y antes de que saliera el sol, los “Entrantes” haciendo sonar sus cencerras para despertar a los dos principales protagonistas y recordarles que tenían que salir a “dar los días”, el mítico y siempre llamativo Tafarrón que este año cobró vida, magníficamente, de la mano de un varón, Iván Velasco López, y su inseparable compañera de ritos y carreras, la Madama, encarnada a la perfección por una mujer: Ízaro García Asenjo.

Casa por casa, sin prisas pero sin pausas, hasta recorrer todo el pueblo para dar los “buenos días” en cada hogar y desear una “Feliz Navidad en compañía del Niño Jesús y de quienes ustedes más quieran” a todas las familias que, en un pueblo como Pozuelo, más que vecinos son como parientes que integran una gran familia. Primero pasaron los alcaldes Jorge Santana Fraile y Lucía Román Honrado siempre arropados por la música de la dulzaina y el tamboril y tras ellos el Tafarrón y la Madama: Los primeros habían de aligerar su marcha pues nunca deben coincidir con los segundos.

Casa de la Función

Hablar del Tafarrón en Pozuelo son palabras mayores y antaño la “Casa de la Función” era parte imprescindible de unos festejos que se suceden durante tres días seguidos con comidas y cenas, tras comenzar el día de Navidad por la tarde con el antiguo Canto de las Vigilias, a la antigua usanza, en latín, con la posterior visita nocturna a la casa del alcalde Jesús Tomás Pino, destacando los ancestrales vivas al Tafarrón.

Los Mayordomos, tres de ellos de una misma familia, fueron los encargados de “Hacer la Función”, cargos que por lo tanto son y siempre serán el alma, corazón y vida, de la supervivencia de la tradición y que este año desempeñaron cuatro hijos de emigrantes a los que la distancia nunca logró borrar su cariño por su pueblo: Eric Casas González que vive en Zamora, y sus tres compañeros que llegaron desde la Comunidad de Madrid: Isaac López Rodríguez desde Arroyomolinos y los hermanos Sofía y Alejandro Vega Rodríguez desde Boadilla del Monte.

Doce personajes dan vida a la mascarada de Pozuelo con lo cual no es ni mucho menos fácil encontrar otros tantos voluntarios. La apertura a las mujeres ha permitido plantar cara a la situación originada por la despoblación rural y este año se han repartido al 50% varones y féminas. Para continuar es vital el recambio generacional y las nuevas generaciones no fallaron y en la tarde de Navidad se presentaron como Entrantes dos chicos Lucas B.T. y Arturo M.T. y dos chicas Natalia G.M. y Silvia G.L. Todos ellos aún menores de edad, pero listos, voluntad les sobra, para cumplir el ciclo de tres años: en 2026 pasarán automáticamente a ser los Mayordomos y en 2027 Dios y “Las Suertes” dirán: Tafarrón, Madama o Alcaldes.

Ramo de frutas

Acompañó el día con una jornada típica de invierno de sol y frío viviéndose el momento álgido con la procesión donde los Entrantes portaron a San Esteban Protomártir que primero en el “Sagrao” y luego durante el recorrido por el pueblo fueron recibiendo las “venias” del Tafarrón y la Madama, en una emotiva comitiva donde Myrian López Rodríguez portó como manda la costumbre el Bollo Maimón y el Mayordomo Mayor el “ramo de frutas” que por la tarde se subastaron.

Ya de vuelta a la iglesia de San Juan Bautista, durante el Ofertorio, la última persona en hacer su ofrenda fue la Madama que ofrecía como signo de perpetuidad de la tradición a la última niña nacido en Pozuelo Leyre Ontoria Carretero que vino al mundo el día 6 de agosto 2025. De cumplirse la creencia ella sería Tafarrón en 2043. Realidad o leyenda se mantiene la creencia que ese mismo niño será beneficiado dieciocho años después en “Las Suertes” para dar vida al Tafarrón, el mayor orgullo para cualquier nacido en Pozuelo. La celebración continuaba por la tarde con las “Votaciones” (Votos por el Tafarrón) y las tradicionales carreras.

Atrás quedaron aquellos tiempos de esplendor tras la Guerra Civil cuando el pueblo era un hervidero de vida y gente a la vera de la carretera Villacastín-Vigo, lugar de paso, pero también de parada y fonda, con más de medio millar de habitantes: 531 en 1940, 526 en 1950 y 505 en 1960. Hoy, con 145 vecinos (80 varones y 65 mujeres) el pueblo se mantiene vivo y con esperanza.

El Tafarrón de Pozuelo es seguramente la mascarada de invierno de la Península Ibérica que mejor ha salvaguardado los rituales paganos, religiosos y sociales haciéndose merecedora, es de justicia concedérselo, al distintivo de Fiesta de Interés Regional de Castilla y León.