Investigación por maltrato de perros en un pueblo de la Tierra del Vino

La Guardia Civil investiga a una persona por un delito de maltrato animal en la comarca de Tierra del Vino (Zamora). El investigado, fue puesto a disposición judicial por la falta de cuidado y atención a varios de los canes del núcleo zoológico. Se procedió administrativamente, entre otras por, carecer varios de los animales de las vacunas obligatorias, pasaporte, microchip, licencia de perros potencialmente peligrosos, seguro de responsabilidad civil, e inscripción de núcleo zoológico

Agentes del Seprona se desplazaron a la localidad de la Tierra del Vino al objeto de comprobar la veracidad de la información recibida. En las gestiones realizadas, identificaron y se entrevistaron con el propietario de los perros, (un total de 19 perros de distintas razas en un recinto, mezclados sin distinción de sexos y edades), comprobando su situación y demás requisitos legales referentes al bienestar animal dentro de un núcleo zoológico.

Como resultado de las inspecciones realizadas, se puso a disposición judicial, a este hombre como supuesto autor de un delito de maltrato animal por la por la falta de cuidado y atención a varios de los canes del núcleo zoológico.

Al investigado le constan antecedentes por hechos similares. A su vez se informó a las autoridades correspondientes, procediendo administrativamente por carecer varios de los animales de las vacunas obligatorias, pasaporte, microchip, licencia de perros potencialmente peligrosos, seguro de responsabilidad civil, e inscripción de núcleo zoológico entre otras.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Zamora y a Fiscalía de Medio Ambiente. Dándose a día de hoy cerrada la investigación.

El delito de maltrato animal está tipificado en el código penal (art. 340 bis), pudiendo conllevar la pena de prisión de doce a veinticuatro meses, además de inhabilitación de especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tengan relación con animales y su tenencia “.