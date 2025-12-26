La Filandorra de Ferreras de Arriba recupera la tradicional comedia
Una de las mascaradas que más está creciendo los últimos años
Las mascaradas de invierno son el sello de identidad de muchos pueblos y comarcas de la provincia, que en estas fechas ya abren su ciclo hasta mediados de enero.
Es el caso de Ferreras de Arriba, que ha vuelto a sentir ese espíritu festivo y cultural con el inicio de las actividades de su Filandorra de este 2025.
Un grupo de jóvenes al mando
Este año, la mascarada ha recuperado la representación teatral cómica dentro de su programa de actos, algo que no ocurría desde hace décadas y que ha sido especialmente bien recibido por vecinos y vecinas del pueblo.
Desde hace un par de años, varios jóvenes de Ferreras de Arriba han tomado las riendas de La Filandorra y han creado la asociación "Amigos para la Filandorra".
Con mucho esfuerzo han conseguido grandes logros para su localidad, como la oportunidad de que el artista zamorano Carlos Adeva hiciera un mural para su museo.
El Grupo de Teatro de San Juan del Rebollar fue el encargado de subir al escenario con su obra "El Florido Pensil", inspirada en cómo era la escuela en los años de la dictadura.
La Filandorra no es solo una mascarada más, es el símbolo de unión y tradición que conecta generaciones y consolida su identidad en pleno corazón de la Sierra de la Culebra.
