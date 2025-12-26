Las carreras de la Filandorra espantan el frío en la Sierra de la Culebra

Con expectación y mucha afluencia, La Filandorra despertó Ferreras de Arriba y la Sierra de la Culebra en una mañana gélida que se fue calentando con las carreras de la tradicional mascarada invernal, del 26 de diciembre. A la participación vecinal se sumó un creciente interés turístico y etnográfico de fotógrafos y estudiosos.

Javier Aguilar Crespo encarnó al singular personaje de la Filandorra, Adrián Moldón Otero se parapetó detrás de la máscara del Diablo, Carmen Carro Román encarnó al Galán y Andoni Miguel Coll cerró el cuarteto como Madama. La Filandorra cumplió con el rito de levantar a toque de campana a todo el pueblo, a primera hora del día, con unos -8 grados. Las puertas se fueron abriendo a lo largo de la jornada para entregar el donativo.

Oliva, una de las vecinas mayores que espera la llegada de la Filandorra recuerda que “si no se celebra es como si faltara algo. Solo se dejó de hacer después de la Guerra Civil hasta que se volvió a recuperar en los años 60 o 70”. El donativo antiguamente era en especia “una morcilla, un chorizo, un trozo de tocino, lo que se podía”. “Además de los cuatro diablos, iban dos más con un saco o un zurrón donde metían el aguinaldo”.

GALERÍA | La Filandorra de Ferreras de Arriba 2025 / Araceli Saavedra

Los cuatro personajes van saltando de barrio en barrio, con un orden establecido. Las personas mayores disfrutan con esta visita preguntando por apodos de quién es cada cual para ubicar a la familia. Algunas casas conservan la esencia como la antigua herrería del pueblo.

Hasta de Toledo se desplazó uno de los fotógrafos interesado en las máscaras invernales “en Toledo se ha recuperado alguna de estas tradiciones pero esta es la zona con mayor número y que se han conservado tradicionalmente”. La exposición de fotografías recopiladas desde el siglo pasado dan cuenta de la evolución del pueblo y sus gentes en estos últimos 50 años. La exposición de la Asociación de la Filandorra recopila los trajes y elementos representativos de la cuadrilla.

Las carreras siguen Calle Arriba y calle abajo, buscando a la juventud que huye como alma que lleva el diablo en cuanto oyen el más mínimo cencerro o castañuela. El Diablo se ha empleado tan a fondo que ha roto la cincha de cuero con la que golpea a los incautos espectadores.

Y los participantes dieron cuenta de los 30 litros de sopas de ajo, 8 kilos de chorizos, sangría y baile de gaita, tambor y pandereta con Los Tomillicos.