Caballicos y Zamarrones cobran vida en Villarino tras la Sierra

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) se aferra a las mascaradas de invierno como una de las señas de identidad propias que mantienen vivas las costumbres y tradiciones a uno y otro lado de la frontera. Vecinos y emigrantes, hombres y mujeres, todos unidos para salvaguardar el corazón y el alma de su patrimonio material e inmaterial.

Digno el sentir popular “nadie somos imprescindible pero todos somos necesarios” y allí estuvieron ellos, dos suizos de sangre alistana, Jonathan Arnáez Fernández e Iván Ratón Ratón, que se han convertido en el más puro ejemplo de la implicación de los descendientes de los “hijos pródigos” de antaño que un día se vieron obligados a emigrar para ganarse la vida lejos de su tierra y ahora sus hijos regresan orgullosos a la cuna de sus padres y de sus abuelos para contribuir a salvar de la extinción aquellos aconteceres que les contaron su padres al abrigo de Los Alpes.

Mascarada de Villarino tras la Sierra / Ch. S.

Jonathan un ingeniero de obra civil e Iván un piloto de aviones y maquinista del AVE suizo nacieron y crecieron en el “Ticino” el cantón más meridional de Suiza sobre la vertiente sur de Los Alpes en los que se conoce como “Suiza Italiana” por su cercanía a Italia. Sus padres José Arnáez Peña y Jacinto Ratón Manías fueron alistanos errantes en la ciudad de Locarno y desde allí 3.690 kilómetros cruzando media Europa han realizado Jonathan e Iván para ser parte de los Caballicos y Zamarrones.

Los Caballicos y los Zamarrones han cobrado vida este año gracias a la implicación y voluntariedad de una decena de adolescentes y jóvenes, de ellos siete mozos Jonathan Arnáez Fernández, Iván Ratón Ratón, Alex Manías Lozano, Andrés Álvarez Ratón, Alejandro Gago González, Rodrigo Fernández Trabazos e Isaac Ferrón Sánchez; y tres mozas, Susana Martín Santos, Lara Manías Lozano y Ana Martín Santos.

El Pajarico, personaje que históricamente corresponde al último niño del pueblo que cambio la infancia por la mocedad con el “Pago de la Media”, fue encarnado por Alejandro Fernández Trabazos que fue quien fue recogiendo puerta por puerta en su vieja “fardela” de paño la “voluntad” que cada hogar fue dando para los mozos y su convidada nocturna.

Mascarada de Villarino tras la Sierra / Ch. S.

Por su parte Santiago Pérez Calvo fue el Mayordomo de San Esteban y por tanto el encargado, a la vez que portaba la vara, de ir recogiendo las limosnas que cada hogar ofrecía por devoción como ofrenda para el Protomártir. Antaño tanto la voluntad como las limosnas eran en especias (trigo, garbanzos, alubias, lino, o centeno) y ahora ya siempre dinero.

Tras la misa mañanera y la comida en familia, tranquilidad y sosiego antes de la tempestad de las “judiadas” de los enmascarados, las campanas de la iglesia rompieron el silencio rayano llamando a fiesta a vecinos, allegados y foráneos que se dieron cita en plena armonía en la calle Cueva acompañando a los Caballicos, Zamarrones y Pajarico para abrir la comitiva bajo los sones folclóricos del grupo de gaiteros de Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes.

La costumbre perdura y manda por lo cual la primera visita fue a la casa de Luz Díez (antigua morada del histórico Tío Guirro: Santiago Diez Fernández) que convido a los presentes y ofreció su limosna para San Esteban y su voluntad para los mozos. Animado tardeo que fue reconvirtiendo una tras otra las casas hasta culminar en la de Pili Cavero Diez junto a la iglesia.

Mascarada de Villarino tras la Sierra / Ch. S.

Solidaridad y gratitud en estado puro con cada familia abriendo sus casas de par en par para convidar a los visitantes con aceitunas, castañas, nueves, higos, turrón, dulces, café y licores cultivando la tendencia rural de romper malestares para cultivar hermandad y convivencia.

Camino de la anochecida los mozos se fueron al monte a buscar la leña de encina con la que encendieron una gran lumbre en la Plaza Mayor cuyas llamas cumplieron su primer objetivo de calentar el ambiente, frío como es lógico en estas fechas, hasta convertirse en las rojas brasas donde se asaron el churrasco, la panceta y los chorizos que se sirvieron en la convidada popular de hermandad y convivencia a todos los allí presentes, para finalizar con la tradicional chocolatada.

Mascarada de Villarino tras la Sierra / Ch. S.

José Antonio Álvarez Fernández, alcalde de Villarino tras la Sierra, cuenta la historia unos orígenes que ha pasado generación tras generación: “Los abuelos más ancianos nos decían que primero fueron los Zamarrones, tres, que salían con sus tres criados para recoger el aguinaldo. Pero solo eran tres los personajes y muchos los pretendientes lo que dio lugar a un cisma y los agraviados crearon los Caballicos. Los preparativos iban desde Santa Lucía a San Esteban”.

La celebración contó con la presencia del alcalde de Trabazos y presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez que incidía en la importancia de preservar las tradiciones: “Vivimos en una provincia muy rica en tradiciones que entre todos podemos y debemos de preservar para disfrute de las generaciones venideras. Desde la Diputación de Zamora apoyamos y seguiremos a poyando a las mascaradas para que pervivan en nuestros pueblos”.