Fallece Carlos Fresno Gago, gran dinamizador de la cultura y el folclore de Tábara

La Raya de España y Portugal pierde a una de sus personajes más ilustres: Carlos Fresno Gago actual presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba (Facata) que organiza el Día de la Comarca, folclorista, etnógrafo y profesor del Instituto “Los Sauces” de Benavente, ha fallecido a los 56 años de edad.

Tábara despertó el día de Navidad con la triste de noticia del fallecimiento de uno de sus hijos más conocidos, ilustres y queridos: un hombre que dedicó su vida a los tabareses y a Tábara. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio “La Cruz” de la villa y la misa de funeral tendrá lugar el día 26 a las 11 de la mañana en la iglesia parroquial de la Virgen de la Asunción de Tábara.

Carlos Fresno Gago, un tabarés de pura cepa, nació el día 7 de enero de 1969 en la villa de Tábara en el seno de la familia unida y ejemplar formada por su padre Manuel Fresno Arias y Carmen Gago Calvo que dio como fruto a seis hijos: José Manuel, Francisco José, Begoña, Goyo, Juan Pedro y el propio Carlos que deja dos hijos, Celia y Carlos Fresno Guerra.

Tábara fue su cuna y fuente del saber pasando allí la infancia y adolescencia, orgulloso de sus orígenes y fiel defensor de su tradiciones e historia: fue el uno de los primeros y pocos que se atrevieron a viajar a Madrid expresamente para conocer el histórico Beato de Tábara recordando tal vivencia como uno de los “momentos más felices e inolvidables de mi vida”.

Carlos Fresno junto al Nacimiento / Ch. S.

Buen estudiante, desde que empezó a ir a la escuela, sus maestros se dieron cuenta de su prodigiosa memoria, que Carlos había nacido para estudiar, aprender y enseñar. Cumpliéndose la profecía de sus mentores académicos pues tras culminar sus estudios superiores desarrolló la mayor parte de su vida laboral en el Instituto “Los Sauces” de Benavente donde transmitió sus enseñanzas a profesionales de la zona como Martín del Río Lorenzo de Ceadea actual empleado de Iberdrola que le recuerda como “un magnífico profesor y una gran persona”.

En 1997 el Ayuntamiento de Tábara creó el reconocimiento institucional de “Tabarés del Año” que cada 15 de agosto reconocería los méritos y bondades de uno de sus hijos siendo el Tabares primero un soldado que desarrollo su labor humanitaria en Bosnia durante la Guerra de los Balcanes. En 2002 compartieron el nombramiento de Tabarés del Año, Carlos Fresno Gago y Manuel Fincias.

En el año 2022, como representante de la agrupación local “La Folguera”, fue elegido presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba por un periodo de cuatro años que culminaban el próximo año. Durante su mandato presidencial se celebró el Día de la Comarca en Tábara, Figueruela de Arriba, Vegalatrave y Ferreras de Abajo siendo su última celebración prevista para cerrar el ciclo la de Valer de Aliste el 3,4 y 5 de julio de 2026.

Caros Fresno con el grupo de danza del paloteo / Ch. S.

Amante de las tradiciones fue Carlos Fresno Gago el alma, corazón y vida de la recuperación de la ancestral Danza del Paloteo Tabaresa que, gracias a su dedicación, estudio y posterior enseñanza a las nuevas generaciones de niños y adolescentes lograba resurgir de sus cenizas y recuperar todo su esplendor con la mayoría de sus “Lazos” (danzas guerreras) con un grupo infantil y otro de adultos. Era el además director de la Escuela de Folclore Tierra de Tábara.

En el año 2024 la Asociación de Peñas Tabaresas le nombraba socio de honor y le elegía como pregonero de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción, no en vano Carlos Fresno Gago era también uno de los peñistas históricos de la Villa. Con solo 17 años entró a formar parte de la peña “Cosa Nostra”, fundada en 1983 e integrada por catorce amigos que eligieron la vestimenta blanca como símbolo y como su primera sede y local social la bodega de la señora Enriqueta en la calle “Otero”: 42 años pues siendo protagonista de las fiestas y tradiciones a mediados de agosto siempre atareado con sus concursos de “Tortillas de Patatas” una institución en los festejos veraniegos.

Tiempos festivos aquellos ya lejanos de los que gustaba de recordar Fresno Gago las tradicionales meriendas de escabeche amenizadas por “Los Jatas” de Arrabalde y, como no, los inicios de la APT con “unos principios que fueron duros, como todas las cosas” con aquellas juntas directivas de antaño y de ahora con sus presidentes Óscar, Juan Pedro, Juan Luis y Unai.

Carlos Fresno, segundo por la izquierda, con la peña / Ch. S.

El Ayuntamiento de Tábara ha mostrado cosnternación y su pésame a la familia: "Carlos era una persona forofundamente comprometrida con la vida cultural y social de Tábara, generosamente entregada a nuestras tradiciones de forma constante con su implicacion en la danza del paloteo, su colaboracion en las fiestas y sus dedicación a los belenes, dejando una huella imborrable. Su trabajo desiontertesado, su compromiso con las costumbres del pueblo seguirán siendo un referente para todos los tabareses y tabaresas" señala la Concejal de Cultura Paquita Gutierrez.

La iglesia de Santa María, emblema de Tábara y declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1931, no acoge este año su tradicional Nacimiento, una auténtica joya y obra de arte que cada año cobraba vida gracias al entusiasmo del tabarés Carlos Fresno Gago.

La historia comenzó hace más de treinta años con Juan José Bescós que se desplazaba desde Madrid todos los fines de semana hasta que el Belén estaba finalizado.

Durante un quinquenio el Belén fue creciendo, adquiriéndose figuras que fueran completando el montaje, los Reyes Magos y la Anunciación a los Pastores, realizando concursos de belenes en el colegio y el pueblo con el premio de incorporarlas en los siguientes montajes si resultaban ganadores: "nos apuntamos a la ruta de Belenes de la provincia, siendo agraciados cuatro veces con el primer premio, tres con el segundo, un tercero, un cuarto y varias menciones honoríficas”.

Carlos Fresno, en el centro / Ch. S.

Fue en 1997 cuando Carlos Fresno Gago entraba a formar parte del equipo realizando la instalación eléctrica del montaje de unos 50 metros cuadrados. Ya en 1998 Bescós no pudo venir lo que hubiera querido y Carlos tuvo que realizar todo el montaje, junto con Delfín Hernández, “sin saber muy bien por donde andaba”, pero aquel año les concedieron el segundo premio, así que de un solo golpe tocó aprender con el impulso que supuso esto y mejorar.

Es a partir de ahí que todas las Navidades se desplazaba a Zamora, León y Valladolid a ver Belenes junto con amigos que han ido apareciendo por el camino, con las mismas inquietudes: Mary Mar, Ángel, Anselmo, Juanma, Andrés y un sinfín de personas que siempre han estado ahí para asesorar e intentar echar una mano, como Félix(ya fallecido) y Miguel.

Los primeros montajes se realizaban "con la materia prima que teníamos por la zona: corcho, musgo, piedras, tierra adobes". Se llegó a construir una superficie de 80 metros cuadrados, si bien requería el desplazarse todos los días a Tábara y estar allí toda la tarde durante dos meses y medio.

Carlos Fresno, orgulloso pregonero / Ch. S.

En 2005 y tras tres años dándole vueltas, realizando cursos y pruebas se realizó el primer Belén con porexpan, obteniendo críticas muy positivas, si bien se comenzó a realizar en el mes de febrero y fue una tarea titánica; los siguientes años se volvió a los materiales naturales con ideas renovadas y en 2006 se realizó una gran cueva de entrada que aún recuerda la gente del pueblo, en 2007 se instaló el día y la noche y en 2008 y 2009 el montaje como si fueran dioramas enormes.

En 2019 y tras una conversación con el Ayuntamiento regresó a montar el Belén en Tábara , ya con el estilo actual definido e intentado sorprender siempre al público en cada uno de los trabajos desarrollados. En el año 2023 paralelamente se monto un Belén más, además de el de Benavente y el de Tábara, en Zamora capital en la iglesia de San Cipriano, de la mano de la Asociación El Portal de San Vicente: 28 años se paso Carlos Fresno montando Belenes.