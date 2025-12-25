El enigma de la maleta que se ha pasado varios días colgada de un árbol en este pueblo de Zamora
La misteriosa maleta que no viaja pero da que hablar en esta localidad de Tierra del Vino
No, no es Inteligencia Artificial. Es real. Una maleta roja colgada de la rama de un árbol, a varios metros del suelo y en pleno parque de Moraleja del Vino, tras la iglesia. Este es el "cuadro" que se han encontrado los vecinos durante casi una semana despertando curiosidad y conjeturas a partes iguales. Nadie sabe con certeza cómo llegó hasta ahí ni por qué, pero su presencia se ha convertido en tema de conversación en el pueblo.
Entre las hipótesis que circulan está la de una broma, también la de alguna acción simbólica sobre la despoblación e incluso la de un reclamo visual sin más intención que llamar la atención. No faltan quienes apuntan a una intervención espontánea de alguien que quiso “colgar” una historia o incluso simplemente una gracia que alguien quiso hacerle a alguien.
Por ahora, el artilugio, nuevo y sin dueño conocido, ha desaparecido del árbol y forma parte de los misterios de Moraleja del Vino en forma de una maleta que no viaja, pero da que hablar.
