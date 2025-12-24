Los grandes ríos provinciales, Duero y Esla, actuaron como barreras que obstaculizaron la comunicación entre los distintos espacios zamoranos. Para atravesarlos estuvieron en servicio numerosas barcas, las cuales no se podían utilizar en momentos de caudales desbocados. Por ello, tuvieron mucha importancia los puentes, escasos y muy costosos debido a la anchura de los propios cauces y a la labor destructiva de las frecuentes riadas invernales.

Ricobayo, su puente sobre el Esla fue uno de los más importantes de la provincia

Centrándonos en el Esla, a lo largo de sus cien kilómetros de recorrido por nuestra provincia, sólo contó, en los siglos pasados, con cuatro de esos puentes, los de Castrogonzalo, Deustamber, Castrotorafe y Ricobayo, pero nunca estuvieron en servicio al mismo tiempo.

Ricobayo, su puente sobre el Esla fue uno de los más importantes de la provincia

El situado más hacia el sur y uno de los más estratégicos fue el de Ricobayo, realmente notable por su envergadura arquitectónica. Se desconocen sus orígenes, señalándose que pudieran haberlo construido los romanos. No obstante, la estructura que perduró hasta nuestros tiempos es probable que fuera tendida en época medieval, entre los siglos XIII y XIV. Esa obra contó con cinco ojos dotados de bóvedas apuntadas, apoyadas sobre pilas provistas de tajamares. Queda constancia de que poco después del año 1448 una gran riada derrumbó su pilar central. Lo debieron de reparar a continuación, pero durante las guerras entre España y Portugal volvieron a dañarlo. A comienzos del siglo XIX, en los hechos de armas acaecidos con la invasión napoleónica, volaron varios arcos, dejándolo inservible, deshecho casi por entero. Ante la envergadura de las labores de reparación y la situación precaria del país pasaron varias décadas hasta que, en 1841, procedieran a restaurarlo. Fue don José María Pérez el ingeniero encargado de llevar a buen fin el proyecto.

Ricobayo, su puente sobre el Esla fue uno de los más importantes de la provincia

Llegados a la segunda mitad del siglo XIX, al trazar la carretera entre Zamora y Alcañices, con prolongación hasta Braganza, la actual Nacional 112, aprovecharon la existencia de este paso para salvar el Esla. No obstante, enseguida quedó de manifiesto su precariedad funcional para ese nuevo servicio, con curvas muy peligrosas en sus accesos. En búsqueda de una solución eficaz, decidieron aumentar su altura, añadiendo, sobre la rasante primitiva una segunda serie de arcos, ocho en este caso y creando una nueva plataforma de tránsito. La alzada originaria de unos 14 metros se transformó en 25. Con esa adición todo el conjunto ganó en grandiosidad y relevancia, presentándose como un ejemplar admirable e imponente.

Ricobayo, su puente sobre el Esla fue uno de los más importantes de la provincia

Y este viaducto aún permanece íntegro, pero desde el año 1933 no se ha vuelto a divisar, pues yace sumergido bajo las aguas del embalse ahora activo, llamado asimismo de Ricobayo. Nunca han bajado tanto los niveles acuáticos retenidos para volver a contemplarlo.

Tras su anegamiento, la carretera se desvió por la presa del mencionado embalse. Mas, esa variante también resultó dificultosa para las exigencias modernas de un tráfico fluido y seguro. Ante ello se decidió tender un puente nuevo, creado en 1995, muy distinto del secular, pero no menos fascinante. Salva todo el cañón fluvial con un solo arco, de 168 metros de luz, tendido 23 metros por encima de la cota acuática embalsada más alta y contando su plataforma con una longitud total de 219 metros. Está formado por una coraza exterior de acero rellena de hormigón, apoyándose por ambos extremos en la roca granítica natural que aparece en las dos riberas. Surgió así una pieza grandiosa, sumamente atrevida, un hito sobresaliente de la ingeniería española contemporánea.

Ni que decir tiene que la presencia de esos estratégicos puentes ha influido y mucho en la actividad de las gentes del propio lugar de Ricobayo, pues siempre hubo en él mesones y posadas para atender a los transeúntes. A su vez, los itinerarios ganaderos de la trashumancia, también aprovecharon este paso para el trazado del Cordel de Zamora a Sanabria.

Evocando la historia local, la noticia más antigua que se conoce sobre la existencia del pueblo está fechada en 1126, recogida en "España Sagrada" del Padre Flórez. Tal dato resulta importante, pues informa sobre un acontecimiento significativo a escala nacional. Testifica una reunión aquí celebrada entre la reina Teresa de Portugal y su sobrino Alfonso VII de León para buscar un principio de acuerdo entre ellos. Ese pacto supuso cierto reconocimiento del reino portugués, a la vez que Teresa renunciaba a sus supuestos derechos sobre Zamora.

De tiempos mucho más antiguos, de época prerromana, perduran los vestigios de un castro astur denominado El Castillón. Se localiza sobre un agreste cerro cortado en vertical hacia el curso del Esla, en su margen derecha, justo en frente del más conocido Castro de San Esteban, emplazado al otro lado, en el término de Muelas del Pan. De él procede un supuesto altar colocado ahora en las cercanías de la actual iglesia. Es un gran piedrón berroqueño, de unas 10 toneladas, con una cazoleta en su parte superior y dos escalones delanteros.

Durante la Edad Media, a lo largo del siglo XIII y al igual que toda la comarca, Ricobayo perteneció a los templarios, sabiéndose de un pleito contra esa Orden en el cual el lugar es citado con el nombre de Ricovao. Más tarde quedó agregado al condado de Alba, sometido feudalmente a la familia Enríquez. Eclesialmente, al igual que toda la demarcación, dependió de la archidiócesis de Santiago de Compostela, como parte de la Vicaría de Alba, integrándose en el obispado de Zamora en el año 1888. Esa pertenencia a Compostela no impidió que el chantre zamorano García Pérez poseyera aquí casas, tierras, viñas, huertos y hasta una iglesia; bienes que, en el 1276, fueron vendidos al propio Don Suero, prelado de Zamora. Está registrado que en el 1654 y años posteriores la localidad de Ricobayo fue atacada por las tropas portuguesas, llevándose los ganados e incluso parte de sus gentes.

Se sabe que el casco urbano local contó con dos barrios, separados por varios cientos de metros y ubicados a distintas alturas. El uno se emplazó junto al viejo puente y el otro en los espacios actualmente habitados. Es posible que el núcleo inferior fuera el primitivo, pero debido a los desbordamientos invernales o a la insalubridad del enclave, poco a poco sus vecinos se fueran trasladando a los solares superiores. A comienzos del siglo XX allá abajo sólo existía un mesón, llamado Casa de los Cartones, que quedó marcado por un trágico suceso.

Otro acontecimiento que influyó intensamente en el devenir local fue la construcción del embalse. Entre 1929 y 1934, periodo en el que duraron las labores, la mayor parte de los hombres de la localidad trabajaron como jornaleros en ellas, mejorando así la economía local, antaño sólo de subsistencia. El asentamiento temporal de otros obreros y de personal especializado también supuso una fuente de recursos. Ello se ha repetido, aunque con menor intensidad, en los momentos de instalación o renovación de las centrales hidroeléctricas existentes. En el citado 1929 el propio rey Alfonso XIII acudió hasta el pueblo para visitar las obras. Como recuerdo de su estancia regaló el bastón de mando del ayuntamiento. Desde la instauración de la vigente división territorial, Ricobayo formó un municipio independiente. Llegados a 1964 y alegando una precariedad de recursos, fue agregado como anejo al de Muelas del Pan, al cual aún pertenece, pese a sucesivos intentos de secesión.

El pueblo actual se acomoda en una hondonada protegida por cerros rocosos, erizados con bolones graníticos. Por su centro cruzó la secular carretera de Alcañices, ahora desviada por las afueras, perdurando una amplia travesía, sombreada por diversos árboles, que hace las veces de calle principal. A ella se abre una explanada, engalanada con jardines y juegos infantiles, que se puede considerar como Plaza Mayor. Aunque se mantienen inmuebles antiguos, la mayor parte de las casas existentes son de nueva construcción y notable calidad. Por ello, se percibe una positiva sensación de modernidad y progreso. En nuestros días funcionan diversos establecimientos hosteleros: hoteles, mesones, restaurantes, cafeterías, bares… que vienen a actuar como motores principales de la economía local.

La iglesia se sitúa en una zona céntrica a la vez que prominente. Cuenta con amplios espacios libres alrededor, animados por árboles frondosos. En sus proximidades se halla el supuesto altar del Castillón, ya señalado y también una reproducción a escala del puente antiguo, muy bien lograda. El propio templo, consagrado a Santa Eulalia, está formado por una cabecera cuadrada que descuella en altura, una corta nave y una espadaña de tres vanos, cargada sobre el muro de poniente. La puerta, abierta en la fachada del mediodía, queda al resguardo de un porche cerrado. Es, en su conjunto, un edificio sencillo y no demasiado antiguo. Se sabe que en siglo XVIII la capilla mayor se rehízo por entero y que la mencionada espadaña fue proyectada en 1833 por José Pérez.

Su interior, cuidado con esmero, posee muros enjalbegados y techumbres sencillas de madera. Preside los espacios un retablo rococó, sobre el que se sabe que en 1744 se pagaron 2.150 reales por su hechura y cuatro años más tarde otros 2.450 por su pintura y dorados. Aunque muestra superficies jaspeadas, aún conserva abundante ornamentación, lográndose una pieza estética y equilibrada. Su hornacina principal está ocupada por una imagen de la santa titular, la mártir de Mérida tan venerada, la cual porta un libro en una de sus manos y la simbólica palma del martirio en la otra. Le acompañan, desde ménsulas laterales, las efigies de San Antonio abad y San Juan Bautista, además de la de San José, colocada en el ático. Existe un retablo lateral dedicado a la Virgen del Rosario, con una talla de vestir de esa advocación.

Dentro del término local existen parajes muy pintorescos. Cualquiera de los acantilados que se asoman a los Arribes, por debajo de la presa, poseen una caída casi en vertical de más de cien metros. Aguas arriba, sorprende la cascada de Cadozos, por la cual se precipitan los caudales invernales de un arroyo, formando sucesivas colas de caballo.