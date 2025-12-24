Zamora Biodiversa
El rey pescador
Una de las especies más perjudicadas por el deterioro de nuestras aguas dulces
José Alfredo Hernández
Seguramente, una de las sensaciones más emocionantes que podemos experimentar recorriendo las orillas de nuestros ríos y arroyos surge cuando de repente, de modo imprevisto, nos topamos con esta pequeña joya alada de insólita coloración. A pesar de sus brillantes y llamativos tonos, no siempre resulta sencillo descubrirlo mientras permanece inmóvil, posado sobre una rama de sauce o un tallo de carrizo, al acecho de sus presas acuáticas: peces, anfibios, insectos… Con suerte, un súbito fogonazo cromático le delatará cuando huya velocísimo, sobrevolando al ras la lámina de agua, o cuando rompa su superficie con un picado vertical buscando alcanzar su presa. Y, no pocas veces, será su característico reclamo de alarma -“tiiit”- el que nos advierta de su presencia.
Aunque se trata de una de las especies más perjudicadas por el deterioro de nuestras aguas dulces (de hecho, en la última edición del Libro Rojo de las Aves de España fue incluido en la categoría de "en peligro") presenta en Zamora una distribución bastante amplia, encontrándose, en mayor o menor medida, en todas sus comarcas. No obstante, su población es poco densa, pues las parejas reproductoras precisan de territorios bastante extensos para sacar adelante a su prole. Es conocido aquí, sobre todo, con las denominaciones populares de picapeces, pinchapeces o picalpez. Pero también recibe otros nombres vernáculos como correrríos, martín pescador o martinillo. Anida en pequeños túneles que excavan en los taludes arenosos de las orillas, realizando por lo general una o dos puestas anuales de 5 a 7 huevos cada una.
No es preciso viajar a destinos exóticos o visitar lejanos y afamados parques nacionales para contemplar criaturas verdaderamente míticas y deslumbrantes. Con un poco de suerte y otro poco de paciencia, podemos disfrutar de su presencia a tan sólo unos centenares de metros de nuestras casas. Seguirán ahí -no lo olvidemos- mientras no cometamos la estupidez de destruir su medio, su ambiente, que es también el nuestro.
- El alcalde de un pueblo de Zamora relega a una silla infantil a la concejala que le denunció
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Abatidos 42 jabalíes en una montería celebrada en este municipio de Zamora
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Henrry Nieves: el empresario venezolano que recupera 40 años después el taxi en Fonfría
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- Un pueblo de Aliste pone freno a la despoblación y suma 31 nuevos vecinos este año
- Sanabria amanece, de nuevo, con complicaciones en sus carreteras debido a las nevadas